Билялетдинов сравнил Глушенкова с Головиным

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил выступление форварда команды Максима Глушенкова.

«Всегда начинаются разговоры об отъезде в Европу после того, как футболист забивает, отдает. Глушенкову надо здесь что-то доказать. Безусловно, Максим – талантливый футболист. Мне импонирует его игра, чем-то напоминает Александра Головина.

Я против того, чтобы давать кому-то ярлык, например, «русский Месси». Все это мы уже слышали», – сказал Билялетдинов.