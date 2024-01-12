Билялетдинов оценил перспективы Глушакова в «Ростове»

Динияр Билялетдинов ответил, способен ли Денис Глушаков усилить состав «Ростова».

Полузащитнику в конце января исполнится 37 лет.

1-ю часть сезона он провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

– Может ли Глушаков принести пользу «Ростову» Карпина, несмотря на то, что у него не было стабильной игровой практики в последнее время?

– Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина.

Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь «Ростову» во второй части чемпионата.

Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона.

– На ваш взгляд, насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ?

– Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют.