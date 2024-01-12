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    Билялетдинов оценил перспективы Глушакова в «Ростове»

    Динияр Билялетдинов ответил, способен ли Денис Глушаков усилить состав «Ростова».

    • Полузащитнику в конце января исполнится 37 лет.
    • 1-ю часть сезона он провел в костромском «Спартаке» из Второй лиги.
    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ.

    – Может ли Глушаков принести пользу «Ростову» Карпина, несмотря на то, что у него не было стабильной игровой практики в последнее время?

    – Мастерство никуда не делось, но надо понять, отвечает ли он требованиям тренерского штаба. Нужно учитывать возраст, физическое состояние и видение самого Карпина.

    Для Валерия Георгиевича важно, чтобы футболист был в хороших физических кондициях. Если Глушаков готовился, тренировался, то может помочь «Ростову» во второй части чемпионата.

    Даже если Дениса и захотят подписать, то, скорее всего, предложат контракт до конца сезона.

    – На ваш взгляд, насколько вероятно возвращение Глушакова в РПЛ?

    – Вопрос подготовки. Мастерство есть. Если хорошо покажет себя на сборах, то почему бы и нет. Более возрастные футболисты же играют.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.01.2024 20:59
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1705087392
    После кожаной свадьбы какой футбол!)
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    DOCTOR PENALTY
    1705089860
    Сгоняет в родное Миллерово за своей знаменитой самогонкой - там совсем рядом. 200 вёрст, -, проставится и будет играть. )))
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    VVM1964
    1705096368
    Что-то тревожно мне за Ростов стало после такой новости ... )
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