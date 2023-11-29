Билялетдинов прокомментировал необходимость отставки Галактионова

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил необходимость отставки главного тренера команды Михаила Галактионова после гостевого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:2).
«Пусть Галактионов работает в «Локомотиве». Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у «Локомотива» есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет», – сказал Билялетдинов.
- В РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место с 25 очками.
- Галактионов возглавляет команду с ноября прошлого года.
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Источник: «РБ Спорт»