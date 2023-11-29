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    • Билялетдинов прокомментировал необходимость отставки Галактионова

    Билялетдинов прокомментировал необходимость отставки Галактионова

    Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил необходимость отставки главного тренера команды Михаила Галактионова после гостевого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Балтикой» (2:2).

    «Пусть Галактионов работает в «Локомотиве». Вчера команда отыгралась на последних минутах. Видно, что у «Локомотива» есть характер. Оснований увольнять Галактионова точно нет», – сказал Билялетдинов.

    • В РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место с 25 очками.
    • Галактионов возглавляет команду с ноября прошлого года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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