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    Билялетдинов назвал будущего чемпиона РПЛ

    Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов спрогнозировал исход чемпионской гонки в этом сезоне РПЛ.

    – Ивича уволили из «Краснодара». Можно говорить о том, что «Зенит» – безоговорочный лидер?

    – Да и другие клубы тоже выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже всe.

    – А «Динамо»?

    – По последнему матчу с «Зенитом», там тоже разница была существенная. Думаю, «Зенит» уже не упустит своe.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате с 40 очками в 20 турах.
    • «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 2.

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    Источник: Metaratings

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