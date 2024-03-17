Билялетдинов назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов спрогнозировал исход чемпионской гонки в этом сезоне РПЛ.

– Ивича уволили из «Краснодара». Можно говорить о том, что «Зенит» – безоговорочный лидер?

– Да и другие клубы тоже выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже всe.

– А «Динамо»?

– По последнему матчу с «Зенитом», там тоже разница была существенная. Думаю, «Зенит» уже не упустит своe.