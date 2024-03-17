Билялетдинов назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов спрогнозировал исход чемпионской гонки в этом сезоне РПЛ.
– Ивича уволили из «Краснодара». Можно говорить о том, что «Зенит» – безоговорочный лидер?
– Да и другие клубы тоже выглядят неважно. По крайней мере, те, которых мы хотели видеть конкурентами. Думаю, уже всe.
– А «Динамо»?
– По последнему матчу с «Зенитом», там тоже разница была существенная. Думаю, «Зенит» уже не упустит своe.
- «Зенит» лидирует в чемпионате с 40 очками в 20 турах.
- «Краснодар» отстает на 1 балл, «Динамо» – на 2.