Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что защитнику Георгию Джикие пока лучше остаться в стане красно-белых.

«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок – посмотрите на «Ливерпуль», например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают.

Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное спокойно без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», – сказал Билялетдинов.