Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что защитнику Георгию Джикие пока лучше остаться в стане красно-белых.
«Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок – посмотрите на «Ливерпуль», например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают.
Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное спокойно без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», – сказал Билялетдинов.
- В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры – в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.