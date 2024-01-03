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    • Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке»

    Динияр Билялетдинов сказал, что делал бы на месте Джикии в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что защитнику Георгию Джикие пока лучше остаться в стане красно-белых.

    «Это внутренняя история. Понятно, что на Бабича делают основную ставку. В защите всегда должен быть мощный игрок – посмотрите на «Ливерпуль», например. Это у Джикии последнее время не получается, поэтому на него ставку не делают.

    Но на его месте я бы точно не уходил. У Джикии есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное спокойно без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах», – сказал Билялетдинов.

    • В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры – в Кубке России, не отметившись результативными действиями.
    • Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    03.01.2024 12:56
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    Комментарии (4)
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    alefreddy
    1704278686
    У Жоры не сейчас а давно не получается
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    Алексей З
    1704280405
    Даже в отсутствие Бабича выходил Чернов, а это говорит о многом. Чел год просто завалил, в реанимирование верится с трудом. Посмотрим, ещё пол-года контракта.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704283317
    На месте Джикии любой бы поднял вверх руку, затем резко бросив её вниз, смачно харкнув сказал бы:- Да пошли вы на буй лузеры! Гыгыгы
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    slavutiq70
    1704303721
    Жора сдулся ... и походу насовсем ...
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