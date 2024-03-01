Билялетдинов призвал бороться за Промеса

Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с задержанием Квинси Промеса в ОАЭ.
«Вопрос в судебных историях. Мне кажется, что тут есть вещи, которые мы, наверное, не должны знать, но политическая составляющая все равно присутствует.
Я был недавно в Эмиратах, когда только эта история начала раскручиваться, я тогда еще сказал, что лучше бы в тот же день, в тот же час в Россию уехать и готовиться там. Но, значит, они были уверены, что ничего не случится.
Раз такая ситуация произошла, то думаю, что есть какие-то условные вещи, которые мы знать точно не будем и не должны. Но это можно назвать, мягко говоря, проколом.
«Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», – заявил Билялетдинов.
- В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
- Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
- За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
- На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
- Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.