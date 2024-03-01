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    Билялетдинов призвал бороться за Промеса

    Экс-спартаковец Динияр Билялетдинов высказался о ситуации с задержанием Квинси Промеса в ОАЭ.

    «Вопрос в судебных историях. Мне кажется, что тут есть вещи, которые мы, наверное, не должны знать, но политическая составляющая все равно присутствует.

    Я был недавно в Эмиратах, когда только эта история начала раскручиваться, я тогда еще сказал, что лучше бы в тот же день, в тот же час в Россию уехать и готовиться там. Но, значит, они были уверены, что ничего не случится.

    Раз такая ситуация произошла, то думаю, что есть какие-то условные вещи, которые мы знать точно не будем и не должны. Но это можно назвать, мягко говоря, проколом.

    «Спартаку» Промес нужен безусловно. Игрок квалифицированный, большую пользу приносит. В России он ничего такого криминального не делал. В принципе, нужно бороться за парня», – заявил Билялетдинов.

    • В четверг Промесу не дали вернуться в Россию – его задержали в аэропорту Дубая.
    • Выяснилось, что спартаковский вингер попал в ДТП на территории ОАЭ и сбежал с места аварии.
    • За это игроку грозит тюремное заключение, но более вероятен вариант с его экстрадицией в Нидерланды.
    • На родине Промеса приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Судебное заседание по его делу в Эмиратах запланировано на 4-5 марта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2024 18:18
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    Комментарии (16)
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    Mirak92
    1709307058
    А можно я наркоту толкать буду ,а за меня все жопу рвать будут?Говорить ''он же свой...русский'' А как баскетболистка ,с гулькин х.й гашиша привезла,так на костер ведьму и т.п. ***** стандарты и лицемерие .Мы же великие ,нам все можно, Птью млять
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    Toran
    1709307260
    Зачем он нужен?накол барыгу!
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    Desma
    1709307330
    "нужно бороться за парня», – заявил Билялетдинов" Ага, выйти на улицы с транспарантами " свободу Антохе Промесову, позор голландскому правосудию!!!" Ну, Динияр и брякнул.................
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    АлексМак
    1709307649
    дурачок что ли совсем?
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    порт
    1709308061
    Отправить на зону пару мячей, пусть тренируется.
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    Cleaner
    1709308606
    Спартаковец Билялетдинов предлагает бороться за УКРЫВАВШЕГОСЯ Спартаком в России от уголовного наказания наркоторговца! В Спартаке все что ли уколотые и обкуренные???...(((
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    BVG4
    1709310444
    Не похоже, что его в детстве папа-тренер с мамой, на пол роняли несколько раз! Может об штангу головой больно ударялся, да не раз и не два во время игры или на тренировке? Ну или, если нестандартный мокрый мяч часто попадал в голову.....Неееее..., все равно, эти моменты не могли так на него повлиять и приключиться такой ПЕРДИМОНОКЛЬ! Скорее всего в храме секты "Спартаковский крест" во время ритуала спиритизма с помощью медиума в процессе сеанса, когда он, находясь в состоянии транса, входит в контакт с спартаковским духом и посвящается в рыцари онного ордена, именно тут происходит этот "переворот в энной головке"? Другими вещами, объяснить стремление к укрывательству преступника и попыткам очистить, до нельзя загаженный, хрячий мундир..
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    САДЫЧОК
    1709310463
    Татарин не может думать!
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    VVM1964
    1709310657
    О как шобла ярых инквизиторов возбудилась !!! ...
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    RUSARM
    1709310679
    Ну иди и борись,прикрой нарко торговца
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