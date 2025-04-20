Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов считает, что в этом сезоне РПЛ нет явного фаворита на победу.

«Никого не считаю явным фаворитом, если посмотреть по игре. Можно сказать, что сейчас «Спартак» и «Краснодар» опять оступятся и «Зенит» снова будет чемпионом. Но если чисто матчи посмотреть, то никто стабильную игру не показывает, поэтому тут предсказать вообще невозможно.

Вполне может быть повторение прошлогоднего сценария, когда все решилось в последнем туре. Даже если по вчерашнему матчу смотреть, да, была победа «Краснодара» над «Ахматом», но не такая чемпионская. Думаю, что все решится как и тогда, в последнем туре», – сказал Билялетдинов.