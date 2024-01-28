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    • Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ

    Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал «Зенит» главным претендентом на победу в этом сезоне РПЛ.

    «Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре. Наверное, в этом сезоне интрига позволяет на это рассчитывать. Все-таки позиции «Зенита» слегка пошатнулись, но они до сих пор главные претенденты на титул.

    «Краснодар»? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь», – сказал Билялетдинов.

    • «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ, имея на счету 38 очков.
    • «Зенит» отстает на 2 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1706473634
    Диня вангует. Прямо битва экстрасенсов. )))
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