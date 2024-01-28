Динияр Билялетдинов назвал главного претендента на победу в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов назвал «Зенит» главным претендентом на победу в этом сезоне РПЛ.
«Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре. Наверное, в этом сезоне интрига позволяет на это рассчитывать. Все-таки позиции «Зенита» слегка пошатнулись, но они до сих пор главные претенденты на титул.
«Краснодар»? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь», – сказал Билялетдинов.
- «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ, имея на счету 38 очков.
- «Зенит» отстает на 2 очка.