Билялетдинов назвал лигу, которая подойдет Глушенкову

Тренер «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков легковат. Ему самое место в Испании [смеeтся].

Если брать тот же «Спартак», он хорош командной игрой, но нет российских ребят, способных индивидуально что-то сотворить. В Европе ценятся ребята, способные делать разницу, которые могут сами себе создать момент и его реализовать.

То есть даже если тебя валтузит команда, ты взял и создал момент – 1:0 и игра меняется. Ценится создание моментов для себя и партнeров», – сказал Билялетдинов.