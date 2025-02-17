Билялетдинов сравнил жизнь в России и Англии

Динияр Билялетдинов рассказал, что в России ему больше нравится жить, чем в Англии.

«Последний раз был в Англии пять лет назад. Сейчас вообще желания нет поехать туда. А что там делать? Никакого желания нет. Если говорить про жизнь в Англии, то для меня это был такой опыт побыть вдали от страны.

Я жил в Ливерпуле, а это, мягко говоря, такое место, что туда лучше не ездить. Ничего хорошего там нет.

Если говорить про всю Англию, то только Лондон достаточно хороший город и все. Ливерпуль – просто страшный город, и делать там нечего, по крайней мере, по сравнению с Москвой, да и вообще с любым городом в России.

В Англии мне было не вкусно есть, да и цены были подороже, чем у нас. По чему скучал сильнее всего? В тот период я скучал по своей стране. В принципе я могу везде жить – мне по большому счету все равно, но спустя годы многое понимаешь.

Естественно, в Англии есть положительные моменты: там есть люди, которые живут своей английской традицией, а это хорошо – они молодцы, еще есть своя архитектура, что тоже хорошо, есть особенный язык. Но нет чего-то такого, в чем Англия лучше России. Ноль таких моментов, даже сказал бы минус.

Я никогда не замечал какое-то негативное отношение к русским. Англичане нормально к нам относятся, даже немного побаиваются – и правильно делают! Они осторожны. Со мной, например, никто не разговаривал на ты», – заявил Билялетдинов.