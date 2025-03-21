Билялетдинов ответил, считает ли он Дзюбу лучшим нападающим России в 21-м веке

Динияр Билялетдинов порассуждал о достижениях форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

У него спросили, является ли 36-летний воспитанник «Спартака» лучшим нападающим России в 21-м веке.

«Давайте не будем так говорить. Лучший бомбардир – да. А насчет лучшего нападающего, скажем так, это больше вкусовщина.

Было много хороших форвардов, и, надеюсь, еще будет. Тут это сравнение бессмысленно», – сказал Билялетдинов.