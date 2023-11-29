Динияр Билялетдинов назвал клуб, об уходе из которого он жалеет

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о главном сожалении в карьере.
«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше.
Почему в «Спартаке» пошел на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное – футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошел стиль команды. Вот и все», – сказал Билялетдинов.
- Билялетдинов выступал за «Эвертон» с 2009 по 2012 год.
- Динияр ушел из английского клуба в «Спартак», за который отыграл 3 сезона.