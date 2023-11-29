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    • Динияр Билялетдинов назвал клуб, об уходе из которого он жалеет

    Динияр Билялетдинов назвал клуб, об уходе из которого он жалеет

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о главном сожалении в карьере.

    «С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше.

    Почему в «Спартаке» пошел на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное – футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошел стиль команды. Вот и все», – сказал Билялетдинов.

    • Билялетдинов выступал за «Эвертон» с 2009 по 2012 год.
    • Динияр ушел из английского клуба в «Спартак», за который отыграл 3 сезона.

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    Источник: Sport24

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      hdkdnssk 45 минут назад

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