Динияр Билялетдинов назвал клуб, об уходе из которого он жалеет

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о главном сожалении в карьере.

«С годами понял, что пожалел о переходе из «Эвертона». Но не пожалел, что перешел в московский клуб. Переход в «Спартак» не считаю ошибкой в своей карьере. Все-таки серебряную медаль получил в составе красно-белых. Не думаю, что если бы остался в Англии, все сложилось бы намного лучше.

Почему в «Спартаке» пошел на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное – футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошел стиль команды. Вот и все», – сказал Билялетдинов.

Билялетдинов выступал за «Эвертон» с 2009 по 2012 год.

Динияр ушел из английского клуба в «Спартак», за который отыграл 3 сезона.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?