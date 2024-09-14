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    Батраков установил клубный рекорд «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дважды забил «Оренбургу» в гостевом матче 8-го тура РПЛ.

    Он оформил дубль в игре чемпионата России в возрасте 19 лет и 97 дней.

    Батраков стал самым молодым автором дубля «Локомотива» в 21-м веке.

    1. 19 лет и 97 дней – Алексей Батраков (2024);
    2. 19 лет 169 дней – Динияр Билялетдинов (2004);
    3. 19 лет 244 дней – Рифат Жемалетдинов (2016);
    4. 19 лет 336 дней – Руслан Пименов (2001);
    5. 20 лет 141 дней – Дмитрий Сычев (2004).

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Opta

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    14.09.2024 13:39
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