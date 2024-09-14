Батраков установил клубный рекорд «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дважды забил «Оренбургу» в гостевом матче 8-го тура РПЛ.

Он оформил дубль в игре чемпионата России в возрасте 19 лет и 97 дней.

Батраков стал самым молодым автором дубля «Локомотива» в 21-м веке.

19 лет и 97 дней – Алексей Батраков (2024); 19 лет 169 дней – Динияр Билялетдинов (2004); 19 лет 244 дней – Рифат Жемалетдинов (2016); 19 лет 336 дней – Руслан Пименов (2001); 20 лет 141 дней – Дмитрий Сычев (2004).

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