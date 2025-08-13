Введите ваш ник на сайте
Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА

Сегодня, 11:39
3

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка.

И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея🙏🏻 поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхема» – будет интересно🤝🏻» – написал Сафонов.

  • Игра пройдет в Удине и начнется в 22:00 мск.
  • Ранее Сафонов выиграл в составе «ПСЖ» Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

Источник: телеграм-канал «ТягаМотина»
Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1755074757
) Чувствуется, воблу земляки подогнали.. И упаковку местной "полторашки" взял на вечерок. Счастливого просмотра, Мэтью.)
Ответить
acor94
1755078902
Забыл добавить, смотрите на телеканале Матч Тв
Ответить
GREY DM
1755079622
сам-то поп-корном затарился?
Ответить
