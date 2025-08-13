Сафонов рассказал о настрое на матч за Суперкубок УЕФА

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА.

«После классной тренировочной недели приехали в Италию на матч. Вчера вечером провели тренировку, и осталось меньше 12 часов до стартового свистка.

И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы начать сезон с трофея🙏🏻 поэтому смотрите сегодня вечером матч против «Тоттенхема» – будет интересно🤝🏻» – написал Сафонов.