Вальверде высказался о победе над «Аталантой»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде оценил победу своей команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Аталантой» (2:0). Он забил победный гол в матче на 59-й минуте с передачи Винисиуса.

«Такая победа после всей проделанной работы приносит настоящее удовлетворение. Прежде всего я хочу поздравить соперников. Думаю, они провели великолепный матч, в особенности хорошо они сыграли в первом тайме.

Порой нам приходилось терпеть, было действительно сложно, мы не могли по-настоящему найти свой ритм. Во втором тайме у нас появилось больше свободного пространства, а после первого гола они были вынуждены открыться еще больше, что позволило нам находить зоны за их защитой. В концовке мы подустали, но победили и добились главного.

[О передаче Винисиуса]. Я знал, чего ждать. После стольких лет в одной команде ты изучил своих партнеров вдоль и поперек. Я понимал, что у нас прекрасные нападающие, которые способны отвлечь на себя много внимания. Мы, полузащитники, должны этим пользоваться. Я увидел зону, сделал рывок, а Вини, как всегда, принял верное решение. К счастью, все закончилось голом», – сказал Вальверде.