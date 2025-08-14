⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.

В финале парижане были сильнее «Тоттенхэма», который вел 2:0 до 85-й минуты.

В концовке «ПСЖ» отыгрался благодаря голам Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша, а затем победил в серии пенальти.

Российский вратарь Матвей Сафонов взял пятый трофей в составе французской команды.