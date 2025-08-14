⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.
В финале парижане были сильнее «Тоттенхэма», который вел 2:0 до 85-й минуты.
В концовке «ПСЖ» отыгрался благодаря голам Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша, а затем победил в серии пенальти.
Российский вратарь Матвей Сафонов взял пятый трофей в составе французской команды.
Суперкубок УЕФА. Финал
ПСЖ - Тоттенхэм - 2:2 (0:1, 1:1, по пенальти 4:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. ван де Вен, 39; 0:2 - К. Ромеро, 48; 1:2 - Л. Кан Ин, 85; 2:2 - Г. Рамуш, 90+4; 2:3 - Д. Соланке, 120; 2:3 - Витинья, 121; 2:3 - Р. Бентанкур, 122; 2:3 - Г. Рамуш, 123; 2:3 - М. ван де Вен, 124; 2:3 - У. Дембеле, 125; 2:3 - М. Тель, 126; 2:3 - Л. Кан Ин, 127; 2:3 - П. Порро, 128; 2:3 - Н. Мендеш, 129.
Источник: «Бомбардир»