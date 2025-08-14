Введите ваш ник на сайте
  ⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти

⚡️ Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и взял трофей, победив «Тоттенхэм» по пенальти

Сегодня, 00:10
5

«ПСЖ» впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА.

В финале парижане были сильнее «Тоттенхэма», который вел 2:0 до 85-й минуты.

В концовке «ПСЖ» отыгрался благодаря голам Ли Кан Ина и Гонсалу Рамуша, а затем победил в серии пенальти.

Российский вратарь Матвей Сафонов взял пятый трофей в составе французской команды.

Суперкубок УЕФА. Финал
ПСЖ - Тоттенхэм - 2:2 (0:1, 1:1, по пенальти 4:3) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - М. ван де Вен, 39; 0:2 - К. Ромеро, 48; 1:2 - Л. Кан Ин, 85; 2:2 - Г. Рамуш, 90+4; 2:3 - Д. Соланке, 120; 2:3 - Витинья, 121; 2:3 - Р. Бентанкур, 122; 2:3 - Г. Рамуш, 123; 2:3 - М. ван де Вен, 124; 2:3 - У. Дембеле, 125; 2:3 - М. Тель, 126; 2:3 - Л. Кан Ин, 127; 2:3 - П. Порро, 128; 2:3 - Н. Мендеш, 129.

«ПСЖ» пропустил в Суперкубке УЕФА из-за ошибки дебютанта Шевалье, выпущенного вместо Сафонова 4
Жена Сафонова – о враждебности семьи Забарного: «Очень переживаю за Матвея» 5
Сафонов – в запасе «ПСЖ» на матч за Суперкубок УЕФА 3
Источник: «Бомбардир»
Суперкубок УЕФА Тоттенхэм ПСЖ
Комментарии (5)
56rtl@$
1755119564
Вот этот вот хваленый вратарь Шевалье не впечатлил.Второй гол, точно его косяк. Зря ПСЖ поругался с Доннарумой. А Матвейка, сидя на скамейке, мстительно подумал---я бы и пераый и второй голевой мяч взял бы влегкую. А уж пенальти то--как семечки щелкать .А так то при мне до пенальти дело не дошло бы)))
Ответить
Mirak92
1755119701
Матвей взял 5-й трофей? тряпку в руки он взял
Ответить
fakeid
1755119759
через 37 минут жена забарного возьмёт в рот у сафонова. инсайд от карпа.
Ответить
