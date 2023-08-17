Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

Испанец отметил, что расписание матчей АПЛ лишило игроков возможности отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА.

«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.

Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал Гвардиола.