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  • Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

17 августа 2023, 09:18
4

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

Испанец отметил, что расписание матчей АПЛ лишило игроков возможности отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА.

«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.

Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал Гвардиола.

  • В среду вечером «Сити» победил «Севилью» в серии пенальти.
  • 19 августа чемпион АПЛ и победитель ЛЧ примет «Ньюкасл».

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Источник: Manchester Evening News
Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
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k611
1692254092
Забухать хотел
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Вомбат
1692255938
Пеп вообще не пьет. Его огорчила необходимость запретить команде празднование победы.
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SuperNils
1692256057
А я бы всё равно нажрался как ******. И переблевал бы там всё.
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odessakmv
1692257748
там игроков 3 состава.... и с кем там матч в АПЛ?
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