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    • Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

    Гвардиола раскритиковал АПЛ после победы в Суперкубке УЕФА

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

    Испанец отметил, что расписание матчей АПЛ лишило игроков возможности отпраздновать победу в Суперкубке УЕФА.

    «Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня. Но никакого алкоголя. Нам нужно восстановиться как можно быстрее.

    Большое спасибо АПЛ за то, что мы играем в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо», – сказал Гвардиола.

    • В среду вечером «Сити» победил «Севилью» в серии пенальти.
    • 19 августа чемпион АПЛ и победитель ЛЧ примет «Ньюкасл».

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    Источник: Manchester Evening News

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +419

      odessakmv 2 часа назад

      там игроков 3 состава.... и с кем там матч в АПЛ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1215

      SuperNils 3 часа назад

      А я бы всё равно нажрался как ******. И переблевал бы там всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13073

      Вомбат 3 часа назад

      Пеп вообще не пьет. Его огорчила необходимость запретить команде празднование победы.

      0
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      Рейтинг: +1209

      k611 3 часа назад

      Забухать хотел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5895

      fakeid > k611 3 часа назад

      а ты бы не захотел после еврокубка?

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