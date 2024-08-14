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Обзор матча «Реал» – «Аталанта» голы и лучшие моменты (Видео)

14 августа 2024, 23:51

«Реал» одержал победу над «Аталантой» в рамках финального матча Суперкубка УЕФА, итоговый счет 2:0.

1-й тайм

Начало матча проходило с полным преимуществом игроков «Реала», которые хотели забить как можно быстрее первый мяч.

На 5-й минуте Мбаппе получил мяч в штрафной, но в окружении защитников. Кое-как пытался обработать, но в итоге просто откатил чуть назад партнеру. Владение «Реала» продолжается. Футболисты итальянцев сфолили в метрах 30 от ворот.

На 15-й минуте Мбаппе из штрафной атаковал. Вскрыт правый фланг «Аталанты», куда ворвался футболист в белом. Пас в центр на Килиана, который в касание бьет – на мяч бросается Хиен, сорвавший этот эпизод для «Реала».

На 24-й минуте перекладина ворот «Реала». Милитао, прерывая «прострел» соперника, задел мяч, и тот полетел в район дальней «девятки» ворот Куртуа, мяч попал в каркас ворот и отлетел в поле.

Оставшееся время тайма проходила без серьезных моментов, «Реал» имел небольшое преимущество, но реализовать его не удалось. Итог первого тайма 0:0.

2-й тайм

В начале второго тайма на 47-й минуте Де Рон навесил из глубины в штрафную, после этого Пашалич метров с шести нанес удар головой в дальний угол, но Куртуа в прыжке отразил мяч.

На 59-й минуте матча «Реал» включился и забил. Момент начался с выноса Муссо. Мяч даже не вышел с половины «Аталанты». Принял футболист «Реала», пас на Беллингема. Тот на левый угол штрафной на Винисиуса, бразилец полез к лицевой, по пути легко, одним движением пройдя Джимсити. Затем передача вдоль ворот во вратарскую. Голкипер отыгран, и Вальверде в пустые ворота закатил в упор.

Смотреть гол Вальверде.

На 68-й минуте матча, Родриго на чужой половине отобрал мяч. Доставка вдоль ворот налево на Беллингема. Тот пасует на Килиана. Мбаппе, француз избавился от Хина и точно пробил вправо из центра штрафной. Счет стал 2:0.

Смотреть гол Мбаппе.

Следующие 10 минут матча игроки «Аталанты» увеличили темп и количество подач в штрафную соперника, но создать реальный момент для взятия ворот не получалось.

На 84-й минуте Лукман в штрафной выиграл позицию у Карвахаля и протолкнул мяч к вратарской на ход Ретеги. Нападающего не пустили к удару. Матео стал апеллировать к арбитру с намеком на фол, но ничего подобного не было.

Концовка матча прошла в довольно спокойном режиме, игроки «Аталанты» пытались создать моменты для взятия ворот, но ничего серьезного не получилось, «Реал» уверенно довел матч до победы и стал обладателем Суперкубка УЕФА, итоговый счет 2:0.

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Источник: «Бомбардир»
Суперкубок УЕФА Аталанта Реал Мбаппе Килиан Вальверде Федерико
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