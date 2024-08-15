Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против «Аталанты».

Мадридский клуб выиграл со счетом 2:0 и стал первым в истории шестикратным обладателем турнира.

«Игра была трудной. Второй тайм получился гораздо лучше: у нас стало больше свободного пространства в атаке, и мы продемонстрировали свое мастерство. В первом же тайме у нас часто возникали проблемы. «Аталанта» очень хорошо играла в обороне, и мы не находили необходимого пространства», – сказал Анчелотти.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?