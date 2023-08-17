Холанд ни разу не забил в пяти финалах за «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд испытывает проблемы с результативностью в решающих матчах.
За год норвежец поучаствовал в пяти финалах в составе клуба АПЛ и ни разу не забил.
- «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 3:1 (Суперкубок Англии, 30 июля 2022 года);
- «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1 (Кубок Англии, 3 июня 2023 года);
- «Манчестер Сити» – «Интер» – 1:0 (Лига чемпионов, 10 июня 2023 года);
- «Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:1, по пенальти – 4:1 (Суперкубок Англии, 6 августа 2023 года);
- «Манчестер Сити» – «Севилья» – 1:1, по пенальти – 5:4 (Суперкубок УЕФА, 16 августа 2023 года).
Источник: «Бомбардир»