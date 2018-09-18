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    Защитник «Галатасарая» Азиз: «У нас хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ, но к «Локомотиву» готовимся очень серьезно»

    Защитник «Галатасарая» Сердар Азиз рассказал о том, что ему известно о предстоящем сопернике по Лиге чемпионов – столичном «Локомотиве».

    «После прошлогоднего возвращения в команду Терим сплотил нас и организовал игру должным образом. Теперь хотим закрепить успех в Лиге чемпионов.

    Считаю, что у нас хорошие шансы выйти в плей-офф, но к «Локомотиву» готовимся очень серьезно. Знаем, что это сильная команда, которая выиграла свой чемпионат и в прошлой Лиге Европы обыграла «Ниццу», а сейчас еще и усилилась такими игроками, как Крыховяк и Хеведес», – сказал Азиз.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    18.09.2018 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 18 сентября 2018, 09:54

      Разнесут Локо в Турции

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