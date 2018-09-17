Тренер «Галатасарая» Терим: «Мануэль Фернандеш – маэстро футбола»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» отозвался о полузащитнике россиян Мануэле Фернандеше. Турку импонирует игра португальца.

«Мы посмотрели матч «Локомотива» с «Динамо» (1:1), сделали определенные выводы. Нас ждет игра с сильным соперником. В составе «Локомотива» есть Фернандеш – а это настоящий маэстро. Очень силен и Джефферсон Фарфан», – сказал Терим.

Игра в Турции состоится завтра, 18 сентября.