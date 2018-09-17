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    Тренер «Галатасарая» Терим: «Мануэль Фернандеш – маэстро футбола»

    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» отозвался о полузащитнике россиян Мануэле Фернандеше. Турку импонирует игра португальца.

    «Мы посмотрели матч «Локомотива» с «Динамо» (1:1), сделали определенные выводы. Нас ждет игра с сильным соперником. В составе «Локомотива» есть Фернандеш – а это настоящий маэстро. Очень силен и Джефферсон Фарфан», – сказал Терим.

    Игра в Турции состоится завтра, 18 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.09.2018 21:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 сентября 2018, 00:00

      Локо не знает как от маэстры избавиться.

      0
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 23:00

      Знают в чем сила Локомотива.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      morfeo85 17 сентября 2018, 21:47

      Еще есть Федор Смолов :)

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 сентября 2018, 21:39

      Хитрый Фатих Терим решил потроллить Локо!
      Фарфан в этом сезоне - 7 матчей 0 голов.
      Фернандеш - зимой покидает клуб.

      И если это сильнейшие на данный момент игроки, то какова же тогда сила остальных "железнодорожников" ?

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