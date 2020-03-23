У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил, что он заразился коронавирусом.
«Согласно результатам теста, который я сдал сегодня, у меня обнаружен коронавирус. Я нахожусь в больнице в хороших руках. Не переживайте», – написал Терим в твиттере.
- Турецкому специалисту 66 лет, то есть он находится в зоне риска.
- Терим известен по работе в «Галатасарае», «Милане», «Фиорентине» и сборной Турции.
- В Турции выявлено 1236 случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли.
Источник: Твиттер Фатиха Терима