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  • У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус

У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус

23 марта 2020, 22:49

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил, что он заразился коронавирусом.

«Согласно результатам теста, который я сдал сегодня, у меня обнаружен коронавирус. Я нахожусь в больнице в хороших руках. Не переживайте», – написал Терим в твиттере.

  • Турецкому специалисту 66 лет, то есть он находится в зоне риска.
  • Терим известен по работе в «Галатасарае», «Милане», «Фиорентине» и сборной Турции.
  • В Турции выявлено 1236 случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли.

Источник: Твиттер Фатиха Терима
Турция. Суперлига Галатасарай Терим Фатих
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