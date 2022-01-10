Терим в 4-й раз за 25 лет покинул «Галатасарай». Его сменит Торрент

«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с главным тренером Фатихом Теримом по обоюдному согласию сторон.
68-летний турок покинул пост главного тренера команды в четвертый раз за последние 25 лет.
По информации журналиста Николо Скиры, новым тренером «Галатасарая» станет бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент.
- Терим тренировал «Галатасарай» с 1996 по 2000, с 2002 по 2004, с 2011 по 2013 и с 2017 по 2022 годы.
- Под его руководством клуб 8 раз выиграл чемпионат Турции и взял Кубок УЕФА.
Источник: сайт «Галатасарая»