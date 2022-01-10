Терим в 4-й раз за 25 лет покинул «Галатасарай». Его сменит Торрент

«Галатасарай» объявил о расторжении контракта с главным тренером Фатихом Теримом по обоюдному согласию сторон.

68-летний турок покинул пост главного тренера команды в четвертый раз за последние 25 лет.

По информации журналиста Николо Скиры, новым тренером «Галатасарая» станет бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент.