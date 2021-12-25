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    Терим в 4-й раз за 25 лет покинул «Галатасарай». Его сменит Торрент

    «Галатасарай» объявил о расторжении контракта с главным тренером Фатихом Теримом по обоюдному согласию сторон.

    68-летний турок покинул пост главного тренера команды в четвертый раз за последние 25 лет.

    По информации журналиста Николо Скиры, новым тренером «Галатасарая» станет бывший помощник Хосепа Гвардиолы Доменек Торрент.

    • Терим тренировал «Галатасарай» с 1996 по 2000, с 2002 по 2004, с 2011 по 2013 и с 2017 по 2022 годы.
    • Под его руководством клуб 8 раз выиграл чемпионат Турции и взял Кубок УЕФА.

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    Источник: сайт «Галатасарая»

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