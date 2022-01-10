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Фатих Терим
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
16:27
Конкурс прогнозов
Сможет ли Лэмпард удивить Анчелотти этим вечером? Предскажите исход матча и выиграйте до 12000₽
16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
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Все новости
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
4
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
4
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
3
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
12
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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Фатих Терим - новости
Тренер
Имя
Фатих
Фамилия
Терим
Гражданство
Турция
Дата рождения
4 сентября 1953
Статистика
Новости
Статьи
10 января 2022
17:37
Терим в 4-й раз за 25 лет покинул «Галатасарай». Его сменит Торрент
1
8 ноября 2021
16:54
Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»
14
4 сентября 2021
22:24
Фото
«Жизнь, посвященная «Галатасараю». Стамбульцы поздравили Терима с днем рождения
1
30 августа 2020
09:58
Кузяева предложили «Галатасараю», Терим пока не одобрил сделку
25
30 марта 2020
07:24
Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса
23 марта 2020
22:49
У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус
24 ноября 2019
01:22
Фото
Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции
5
22 марта 2019
12:17
Терим получил 2 миллиона неустойки за увольнение из сборной Турции и потратил ее на благотворительность
3
29 ноября 2018
11:06
Терим: «В «Галатасарае» нет разговоров о переходе Фернандеша из «Локомотива»
4
27 ноября 2018
20:50
Тренер «Галатасарая» Терим: «Уважаю Семина. Это большой человек в российском футболе»
5
20 октября 2018
15:23
Видео
Тренер «Галатасарая» Терим подарил журналисту торт во время предматчевого интервью
19 сентября 2018
08:43
Терим: «Три гола «Галатасарай» забивает не так часто»
18 сентября 2018
08:42
Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»
8
08:17
Защитник «Галатасарая» Азиз: «У нас хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ, но к «Локомотиву» готовимся очень серьезно»
1
17 сентября 2018
21:54
Терим: «Уважаю и ценю Семина. Желаю здоровья ему»
2
21:17
Тренер «Галатасарая» Терим: «Мануэль Фернандеш – маэстро футбола»
4
25 декабря 2017
17:26
Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»
6
15 июля 2017
22:28
Тренер сборной Турции устроил погром в ресторане
2
7 октября 2016
07:55
Терим: «В первые 45 минут матча я не узнавал свою команду»
6 октября 2016
00:22
Шевченко: «В сборной Украины идет омоложение команды»
1 сентября 2016
06:08
Терим: «Сборная России является сильным соперником»
3
30 августа 2016
20:00
Терим: «Выбрали Россию ради нашей дружбы»
5
21 июня 2016
07:43
Терим: «Турция переживает спад»
2
18 июня 2016
00:49
Терим: «Одна из наших индивидуальных ошибок была невероятной»
17 июня 2016
21:06
Турция постарается взять первые очки в матче с Испанией
11
30 апреля 2016
15:07
«Лацио» рассматривает Терима в качестве основного претендента на пост главного тренера
13 октября 2015
18:46
Терим: «Все должны гордиться моими игроками»
1
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