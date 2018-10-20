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    Какой вы футболист?

    Тренер «Галатасарая» Терим подарил журналисту торт во время предматчевого интервью

    Состоялся матч девятого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Бурсаспором» (1:1). Перед игрой главный тренер стамбульцев Фатих Терим дал традиционное интервью.

    Во время беседы с корреспондентом специалист поздравил журналиста с днем рождения и вручил торт с зажженными свечами.

    «Галатасарай» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Источник: Твиттер

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    20.10.2018 15:23
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