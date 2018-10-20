Тренер «Галатасарая» Терим подарил журналисту торт во время предматчевого интервью

Состоялся матч девятого тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Бурсаспором» (1:1). Перед игрой главный тренер стамбульцев Фатих Терим дал традиционное интервью.
Во время беседы с корреспондентом специалист поздравил журналиста с днем рождения и вручил торт с зажженными свечами.
«Галатасарай» – соперник «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Fatih Terim: ''Milli ara bize iyi gelmedi.'' #beINSANTRA #beINSPORTSHABER pic.twitter.com/092f1oZxZV— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 19 октября 2018 г.