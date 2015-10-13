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    Терим: «Все должны гордиться моими игроками»

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим рассчитывает попасть на Евро-2016 напрямую.

    «Мы надеемся напрямую пробиться на Евро. То, чего добились мои игроки, вызывает восхищение. Все должны ими гордиться. Сделать это было непросто, но после всего преодоленного надо еще завершить начатое дело.

    Хочу финишировать в цикле на мажорной ноте. Ею может стать выход в «стыки» или прямая путевка на Евро. Мне бы хотелось пробиться туда напрямую», – заявил Терим.

    Напомним, что Турции хватит одного очка, чтобы гарантировать себе третье место в группе и принять участие в воскресной жеребьевке стыковых матчей. Матч Турция – Исландия состоится во вторник, 13 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 18:46
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    Комментарии (2)
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    Нежданчик
    1444756262
    забыл сказать что нужно казахстану выиграть у латвии тогда напрямую
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    ologreds
    1694996999
    numo445255
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