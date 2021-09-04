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  • «Жизнь, посвященная «Галатасараю». Стамбульцы поздравили Терима с днем рождения

«Жизнь, посвященная «Галатасараю». Стамбульцы поздравили Терима с днем рождения

4 сентября 2021, 22:24
1

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим празднует 68-летие. Стамбульцы не забыли оставить поздравление в твиттере.

«Жизнь, посвященная «Галатасараю».

Сегодня день рождения императора Фатиха Терима. Счастливых и здоровых лет нашему учителю. Желаем успехов!» – написал клуб.

  • В качестве игрока Терим выступал за «Галатасарай» в 1974-1985 годах.
  • Как тренер Терим с «Галатасараем» выиграл 8 чемпионатов и в 2000 году взял Кубок УЕФА.
  • «Галатасарай» – соперник «Локомотива» по группе Лиги Европы.

Источник: твиттер «Галатасарая»
Турция. Суперлига Галатасарай Терим Фатих
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1630816598
Вот это действительно легенда!!!
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