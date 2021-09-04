«Жизнь, посвященная «Галатасараю». Стамбульцы поздравили Терима с днем рождения

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим празднует 68-летие. Стамбульцы не забыли оставить поздравление в твиттере.
«Жизнь, посвященная «Галатасараю».
Сегодня день рождения императора Фатиха Терима. Счастливых и здоровых лет нашему учителю. Желаем успехов!» – написал клуб.
- В качестве игрока Терим выступал за «Галатасарай» в 1974-1985 годах.
- Как тренер Терим с «Галатасараем» выиграл 8 чемпионатов и в 2000 году взял Кубок УЕФА.
- «Галатасарай» – соперник «Локомотива» по группе Лиги Европы.
Источник: твиттер «Галатасарая»