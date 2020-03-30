Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

А ведь турки были уверенными, даже ЕВРО к себе предлагали перенести.
Батько на очереди.
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.
Сообщается, что 66-летний специалист и вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак сдали отрицательные тесты и были выписаны из больницы.
- Терим известен по работе в «Галатасарае», «Милане», «Фиорентине» и сборной Турции.
- В Турции выявлено 9217 случаев заражения коронавирусом, 131 человек умер.