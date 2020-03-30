Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.

Сообщается, что 66-летний специалист и вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак сдали отрицательные тесты и были выписаны из больницы.