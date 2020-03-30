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    Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса

    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, у которого неделю назад обнаружили коронавирусную инфекцию, выздоровел.

    Сообщается, что 66-летний специалист и вице-президент стамбульского клуба Абдурахим Албайрак сдали отрицательные тесты и были выписаны из больницы.

    • Терим известен по работе в «Галатасарае», «Милане», «Фиорентине» и сборной Турции.
    • В Турции выявлено 9217 случаев заражения коронавирусом, 131 человек умер.

    Источник: Hürriyet

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    30.03.2020 07:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10070

      KLIM777 23 часа назад

      А ведь турки были уверенными, даже ЕВРО к себе предлагали перенести.

      Батько на очереди.

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