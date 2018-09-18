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    Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»

    Спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев обратил внимание на противостояние двух главных тренеров перед матчем с «Галатасараем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Семин – один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает свое дело. Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с железнодорожниками, хотя он неплохо проявил себя и в киевском «Динамо».

    В «Галатасарае» также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников», – считает Игнатьев.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    18.09.2018 08:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -36

      pavelfastov 18 сентября 2018, 12:45

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:15

      Играть и биться за клуб и страну должны футболисты, а тренеры свою работу делают. Вот и вы её сделайте достойно, чтобы потом могли смотреть болельщикам в глаза.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:35

      Золотые слова!

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 18 сентября 2018, 10:04

      у локо ничего не получается совсем... нет Командной игры! Все линии разорваны, нет взаимоотношений между полузащитой и нападением, да и самого нападения нет... после Сычева не можем найти себе напа хотя бы на сезон. Вопреки всем критикам, надеюсь, что Федя заиграет, будет и для локо хорошо и для сборной!

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > fortune-bva 18 сентября 2018, 10:32

      Сычев играл в золотом составе Локомотива, с такими игроками, как Лоськов, Гуренко, Евсеев, Сенников, Маминов, Пашинин и т.д. Тогда было гораздо легче забивать. А хороший нападающий у нас был- Ниасс. На счет Смолова посмотрим, пока вся команда стоит. Однако индивидуальные действия игроков не самые плохие, а вот Смолов просто ни о чем. Особенно поразил меня в прошлом матче, когда ему идеальный пас выдали, казалось бы беги и забивай. А он тупо остановился, развернулся, отдал пас назад и обгадил всю атаку. Нападающие так себя не ведут.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > Антибиотик 18 сентября 2018, 14:25

      хз как бы показал себя Ниасс, оставь его Смородская....ведь сейчас тоже мастера в команде есть, и пас дать и атаку организовать, а вот нападающие индивидуально слабые, Дима не боялся брать на себя, бить, идти вперед, а вот Смолов стоит...

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:54

      Конечно у Семина богатый опыт в матчах ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 18 сентября 2018, 09:01

      Сёмин будет биться?
      Да... Как говирится...

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