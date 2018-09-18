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  • Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»

Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»

18 сентября 2018, 08:42
8

Спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев обратил внимание на противостояние двух главных тренеров перед матчем с «Галатасараем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Семин – один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает свое дело. Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с железнодорожниками, хотя он неплохо проявил себя и в киевском «Динамо».

В «Галатасарае» также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников», – считает Игнатьев.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Известия
Лига чемпионов Галатасарай Локомотив Семин Юрий Игнатьев Борис Терим Фатих
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1537250471
Сёмин будет биться? Да... Как говирится...
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zigbert
1537253694
Конечно у Семина богатый опыт в матчах ЛЧ.
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fortune-bva
1537254297
у локо ничего не получается совсем... нет Командной игры! Все линии разорваны, нет взаимоотношений между полузащитой и нападением, да и самого нападения нет... после Сычева не можем найти себе напа хотя бы на сезон. Вопреки всем критикам, надеюсь, что Федя заиграет, будет и для локо хорошо и для сборной!
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Рубик Докоян
1537254942
Играть и биться за клуб и страну должны футболисты, а тренеры свою работу делают. Вот и вы её сделайте достойно, чтобы потом могли смотреть болельщикам в глаза.
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pavelfastov
1537263920
нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blogdk
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