Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»

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Спортивный директор «Локомотива» Борис Игнатьев обратил внимание на противостояние двух главных тренеров перед матчем с «Галатасараем» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Семин – один из самых опытных тренеров нашей страны, который прекрасно знает свое дело. Большинство успехов Юрия Палыча связаны именно с железнодорожниками, хотя он неплохо проявил себя и в киевском «Динамо».
В «Галатасарае» также работает очень опытный специалист. В Турции верят в него, а он дает результат. Будет интересно посмотреть за битвой двух таких мастеровитых наставников», – считает Игнатьев.
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» состоится во вторник, 18 сентября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.