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    Тренер сборной Турции устроил погром в ресторане

    Главный тренер сборной Турции Фатих Терим инициировал конфликт в ресторане города Алачати. Об этом сообщил турецкий ресурс Haberturk.

    63-летний специалист отдыхал в ресторане в компании приемных сыновей, одному из которых принадлежит заведения. Терим в состоянии алкогольного опьянения позвонил хозяину соседнего ресторана с претензией о том, что объект находится слишком близко к ресторану его сына.

    Согласно источнику, турок встретился с предпринимателем и нанес ему физический ущерб. Бронзовый призер Евро-2008 был с телохранителями.

    Терим в третий раз возглавил национальную команду в 2013 году. Прежде он работал с «Галатасараем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2017 22:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 июля 2017, 23:12

      Это Восток! Дело тонкое. Не знаешь- пизди! Что там вспенили. Эмоции. Нормально.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 22:32

      Офигенная свежатина!!!!!!!!!!! А то всё про РФПЛ и трансферы..... Жизнь бьёт ключом.... Даже тренер сборной посчитал необходимым поучаствовать в споре двух коммерческих субъектов!!! Молодец, во всё разбирается!! Какой пример сыновьям!!! Спасибо, Бомбардир, вспенил по турецки!!...

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