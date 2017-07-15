Тренер сборной Турции устроил погром в ресторане

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим инициировал конфликт в ресторане города Алачати. Об этом сообщил турецкий ресурс Haberturk.

63-летний специалист отдыхал в ресторане в компании приемных сыновей, одному из которых принадлежит заведения. Терим в состоянии алкогольного опьянения позвонил хозяину соседнего ресторана с претензией о том, что объект находится слишком близко к ресторану его сына.

Согласно источнику, турок встретился с предпринимателем и нанес ему физический ущерб. Бронзовый призер Евро-2008 был с телохранителями.

Терим в третий раз возглавил национальную команду в 2013 году. Прежде он работал с «Галатасараем».