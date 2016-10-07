Терим: «В первые 45 минут матча я не узнавал свою команду»

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим оценил игру своих подопечных в матче отборочного раунда ЧМ-2018 против Украины (2:2).

— Что случилось со сборной Турции в первом тайме?

— Я даже команду после матча об этом спросил... Иногда не все получается из задуманного. В первые 45 минут наша команда выглядела так, что я ее просто не узнавал. Это была незнакомая мне команда. Но после перерыва мы сумели улучшить игру в линии полузащиты, и стали действовать лучше.

Кроме того, нам, конечно, помогло, что, проигрывая 0:2, первый тайм мы закончили со счетом 1:2. Завершить матч, уйдя от поражения, — это, конечно, хорошо, но дома надо побеждать.

— Удалось ли вам пообщаться с Андреем Шевченко? Пожелаете ли вы ему вывести сборную Украины в финальную часть ЧМ-2018?

— Мы с ним пообщались перед матчем. А после игры обнялись, поздравили друг друга с результатом. Шевченко был очень хорошим футболистом, и я надеюсь, что он будет великолепным тренером. И я искренне хочу, чтобы сборные Турции и Украины вместе вышли в финальную часть ЧМ-2018.