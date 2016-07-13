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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Шабаб
Фатих Терим
Материалы
Фатих Терим - материалы
Аль-Шабаб
Турция
4 сентября 1953 (73)
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Двухмиллиардный доход УЕФА, ноль голов сборной России ногами и другие итоги Евро-2016 в цифрах
Множество цифр на любой вкус по итогам чемпионата Европы. «Бомбардир» собирает главную статистику о голах, деньгах и рекордах Евро-2016.
13.07.2016 10:00
4
Евро-2016. Группа D. За кого болеть, чего ожидать и почему это напоминает катакомбы
Кто окажется выше всех? Какой коллектив останется за бортом плей-офф? Ничего не понятно. «Бомбардир» пробует разобраться и представляет еще четыре команды Евро, которым предстоит сыграть друг с другом на групповом этапе.
08.06.2016 18:10
4
Молдавия – Россия и еще 3 матча, которые нельзя пропустить
Сборная России будет побьется с Молдавией. Игра жизни предстоит сборной Турции. «Бомбардир» рассказывает о самых важных и интересных встречах отборочного турнира Евро-2016 на ближайшие три дня.
09.10.2015 19:00
4
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
1
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
2
Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
1
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
4
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
4
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
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