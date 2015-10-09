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Молдавия – Россия и еще 3 матча, которые нельзя пропустить

<p><em>Сборная России побьется с Молдавией. Игра жизни предстоит сборной Турции. «Бомбардир» рассказывает о самых важных и интересных встречах отборочного турнира Евро-2016 на ближайшие три дня. </em></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444304769_14-10-2014-1.jpg" style="height:430px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66563" target="_blank"><strong>Албания – Сербия - 0:2</strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>I. 8 октября 2015 21:45</em></p> <p>Хотите «погреться» этой холодной осенью? Здесь обязательно будет жарко! Первый матч между командами <a href="https:///teams/srb#squad" target="_blank">Сербии</a> и Албании был прерван и не доигран из-за беспорядков, вызванных неожиданно прилетевшим на поле <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xyZOU88oJYA" target="_blank">квадрокоптером - летательным аппаратом с албанским флагом</a>. Завязалась потасовка, а в срыве матча даже обвинили брата премьер-министра Албании! Конфликт погасили, но с Сербии три очка сняли, а албанцам присудили техническое поражение.  Однако если сербам сейчас уже ничего не нужно, то албанская команда по-прежнему претендует на попадание в финальную часть Евро-2016. Подопечным Де Бьязи обязательно нужна победа, чтобы можно было надеяться на осечку датчан в параллельном матче с Португалией.  Но если Криштиану Роналду и его партнеры явно не против выиграть, заодно порадовав албанцев, то фанаты снова готовы устроить в «дерби» настоящее шоу. К слову, болельщик, запустивший на первом матче тот самый квадрокоптер, вчера был задержан в <a href="https:///teams/iab" target="_blank">Албании</a> с нелегальным оружием. А автобус сербской команды был атакован камнями прямо на выезде из аэропорта. То ли еще будет!</p> <p><strong><a href="https:///articles/441813">5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444300541_2165891_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66513" target="_blank"><strong>Румыния – Финляндия - 1:1</strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>F. 8 октября 2015 21:45</em></p> <p>Сборная <a href="https:///teams/roa" target="_blank">Румынии</a> не потерпела еще ни одного поражения в нынешнем отборочном цикле. Команда готова уже в ближайшей игре обеспечить себе путевку на Евро, но для этого нужно побеждать неуступчивую Финляндию. Матч, кстати, пройдет без зрителей! Почему? Да просто во встрече румын с командой Греции их подвела собственная фанатка. Она выбежала на поле и явно вознамерилась раздеться полностью, чтобы выразить протест против странного банкротства клуба «Университатя». Девушку быстро поймали, но Румыния наказания не избежала. Финнам, кстати, в предстоящей игре тоже нужна победа. Поэтому то, что румынские футболисты останутся без поддержки, только на руку. Сама <a href="https:///teams/fnd" target="_blank">Финляндия</a> при этом еще сохраняет неплохие шансы зацепиться за третью строчку, дающую право сыграть в стыковых матчах.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444305005__I2V4387.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><strong><a href="https:///online/66362" target="_blank">Молдавия – Россия</a></strong><a href="https:///online/66362" target="_blank"><strong> - 1:2</strong></a></p> <p><em>Группа </em><em>G. 9 октября 2015 21:45</em></p> <p>Третий матч под руководством Леонида Слуцкого. Невнятная форма лидеров сборной и неприятные повреждения важных футболистов. Проблем у нашей команды действительно хватает, но даже с ними россияне обязаны обыгрывать <a href="https:///teams/mol" target="_blank">Молдавию</a>. В матче первого круга сделать это не удалось (1:1), но сейчас отступать уже некуда. Любая потеря очков сделает бесполезными успехи россиян в играх со Швецией и Лихтенштейном. Да и Черногория пошла решимости воспользоваться любой нашей осечкой и каким-то образом кардинально изменить ситуацию в группе. Но <a href="https:///teams/rus" target="_blank">подопечным Слуцкого</a> не стоит отталкиваться от соперника. Все в руках сборной России, которой просто необходимо побеждать.</p> <p><strong><a href="https:///articles/444737">Андрей Мовсесьян: «Матч с Молдавией - ключевой для сборной России»</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444666">Что будет делать Слуцкий без Дзагоева?</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/444564">4 причины, почему сборная России может проиграть в Молдавии</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444300485_2164517_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong><a href="https:///online/66482" target="_blank">Словения – Литва</a></strong><a href="https:///online/66482" target="_blank"><strong> - 1:1</strong></a></p> <p><em>Группа Е. 9 октября 2015 21:45</em></p> <p>Сборная <a href="https:///teams/slv" target="_blank">Словении</a> – веселая команда. В игре со швейцарской сборной словенцы умудрились упустить победу прямо из своих рук. Подопечные Сречко Катанеца уверенно вели 2:0, но каким-то образом растеряли преимущество в последние десять минут игрового времени. А до этого было поражение от Англии, где двумя великолепными забитыми мячами отметился Джек Уилшир. Но если англичане себе путевку на Евро уже обеспечили, то Словении придется для этого сильно постараться. Если <a href="https:///teams/ltv" target="_blank">литовцы</a> вдруг одержат победу, а Эстония в параллельном матче вырвет победу у немотивированной Англии, то интрига в этой группе закрутится до предела. А нам остается только следить за этим весельем!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444300464_2163152_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66393" target="_blank"><strong>Чехия – Турция </strong></a></p> <p><em>Группа А . 10 октября 2015 21:45</em></p> <p>Сборные <a href="https:///teams/cze" target="_blank">Чехии</a> и Исландии уже обеспечили себе прямое попадание на Евро! И это в группе, где в соперниках у них амбициозная <a href="https:///teams/tur" target="_blank">Турция</a> и мастеровитая Голландия. Но голландцы отборочный турнир неожиданно провалили, рискуя не попасть даже в стыковые матчи. Столь значимую и нужную для них третью строчку занимает именно сборная Турции. Для турков встреча против чешской сборной является настоящим матчем жизни. Победа еще на один шаг приблизит команду к переходным играм, тем более что сборной Голландии в параллельном матче предстоит не менее сложное испытание. «Оранжевые» отправятся в гости к неуступчивому Казахстану, а очередная потеря очков станет для них непростительной.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444300438_2163098_w2.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/66423" target="_blank"><strong>Израиль – Кипр </strong></a></p> <p><em>Группа В. 10 октября 2015 21:45</em></p> <p>В победе бельгийцев в игре с Андоррой не сомневается практически никто. Уэльсу для прямого попадания на Евро достаточно завоевать одно очко в игре с Боснией. Но именно игра Израиля и Кипра выходит на первый план в этой отборочной группе. Победа фактически обеспечит <a href="https:///teams/isr" target="_blank">израильской команде</a> участие в стыковых матчах, а поражение, напротив, может существенно снизить шансы команды на продолжение борьбы. Хочет воспользоваться своей возможностью и <a href="https:///teams/cyp" target="_blank">Кипр</a>, готовый перед заключительным туром неожиданно заявить о своих притязаниях на третью строчку. В этой игре на поле выйдут сборные, не обладающие большим количеством одаренных футболистов, но от этого их матч вряд ли потеряет в зрелищности! К просмотру рекомендуем.</p>

Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Европа Россия Сербия Чехия Турция Иванович Бранислав Росицки Томаш Еременко Роман Тошич Зоран Слуцкий Леонид Катанец Сречко Терим Фатих
Комментарии (4)
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Karpathian
1444330477
интересней посмотреть, как будут вести себя фанаты в матче сербов и болванцев. зы. после ухода Алтына Лала сборная Албании уг ващпе) Надеюсь, будет драка
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Serjinho
1444410303
молдова еще раз покажет, где место нашей сбродной
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