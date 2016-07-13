Двухмиллиардный доход УЕФА, ноль голов сборной России ногами и другие итоги Евро-2016 в цифрах

3 страны участвовало в голосовании за право проведения чемпионата Европы. Италия выбыла в первом раунде, а во втором Франция обошла Турцию с перевесом в один голос. Также было четыре заявки, которые снялись с выборов еще до начала голосования. Одна из них − российская.

5 команд участвовали на чемпионатах Европы впервые в своей истории. Это Исландия, Северная Ирландия, Албания, Словакия и Уэльс. Интересно, что четыре из них затем вышли из группы.

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6 тренеров работали со сборными не родных для себя государств. Это Джанни Ди Бьязи (итальянец, Албания), Владимир Петкович (босниец, Швейцария), Ларс Лагербек (швед, Исландия), Марсель Коллер (швейцарец, Австрия), Бернд Шторк (немец, Венгрия) , Мартин ОʼНил (североирландец, Ирландия). Последнего не надо путать с Майклом ОʼНилом − он тоже североирландец, но тренирует команду своей страны.

9 игроков приехали на чемпионат Европы не из европейских чемпионатов.

1/3 − только в трети всех матчей забивалось 3 или более мяча за игру. Это слабый показатель, потому что по среднему соотношению голов за игру этот чемпионат Европы − худший за последние 20 лет (со времен Евро-1996).

20,5 ударов за матч наносила сборная Англии, и она − самая бьющая команда турнира. Среди игроков лидирует Криштиану Роналду − 6,4 удара.

18 желтых карточек получила сборная Италии − самая грязная команда турнира. Помимо этого показателя, итальянские игроки также вторые по количеству фолов в среднем за матч (после Румынии). Повод для радости − Россия получила всего 2 карточки, меньше всех.

657,3 − Испания по-прежнему остается лидером по количеству пасов в течение одного матча. Ей же точнее всего даются короткие передачи − по 557,5 удачных попыток за игру. Тогда как в длинных пасах лучшие немцы − по 40 забросов.

4 гола ударами из-за пределов штрафной забила Бельгия − почти половину от всех своих голов на турнире. Для сравнения: у Португалии всего один. Зато какой.

0 голов забила сборная России ногами − оба головой. Главные мастера в этом компоненте − французы, забившие пять мячей головой. Они же − самые левоногие.

4 − Эден Азар и Аарон Рэмзи на Евро отдали столько же голевых пасов, сколько за весь сезон в АПЛ.

100% − абсолютная точность передач была только у хорвата Андре Крамарича. Правда, он сыграл всего 5 минут. Из тех, кто отыграл больше одного матча самый аккуратный Самюэль Умтити − 95,4% точности.

9 команд одевались в формы от adidas − самую популярную марку этого Евро. Четыре команды играли в одежде от эксклюзивных брендов: Исландия (Errea), Ирландия (Umbro), Румыния (Joma) и Албания (Macron).

10 лет российские арбитры не судили чемпионаты мира и Европы. Во Франции был Сергей Карасев. Там его бригада отработала две игры: Румыния − Швейцария и Исландия − Венгрия − и в обеих назначала пенальти. Следующий матч Карасева после Евро − игра дебютантов ФНЛ «Химки» − «Тамбов».

1550 задержаний произвела французская полиция во время Евро, по заявлению главы МВД Франции Бернара Казнева. Подробнее: 891 помещение под стражу, 64 случая депортации, 59 реальных тюремных сроков (среди них − трое граждан России).

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8,5 млн евро премиальных заработала сборная России. 8 млн − минимальная ставка за участие в групповом этапе, а 500 тысяч − доплата за ничью в матче с Англией. Хуже цифра только у команды Украины, которая не набрали ни одного очка. Самый большой доход − у Португалии. Победа на Евро принесла им 25,5 млн. Общий призовой фонд турнира − 301 млн, что почти на сто миллионов больше, чем четыре года назад.

1 930 000 000 евро − доход УЕФА от проведения Евро-2016. Расходы на проведение − 1,1 млрд. Таким образом, чистая прибыль организации составила около 830 млн евро.

260 000 евро − годовая зарплата тренера сборной Уэльса Криса Коулмэна, чья команда вышла в полуфинал. Самый большой контракт у Роя Ходжсона − Англия платила ему 5 млн евро за свои услуги. Леонид Слуцкий − в конце списка. По данным Goal.com, российский тренер получал только определенные бонусы за различные результаты.

12 раз − примерно во столько, по мнению ряда источников, увеличится зарплата чешского тренера Павла Врба на новом месте работы − махачкалинском «Анжи».

21 человек получил судебные иски от главного тренера сборной Турции Фатиха Терима. Поводом стали оскорбления лично его и его семьи, которые массово появились после поражения от Испании (0:3).

80% доходов отдают родителям братья Гранит и Таулант Джака, играющие за сборные Швейцарии и Албании. Они − первые братья в истории Евро, которые сыграли друг против друга. Примечательно, что до 2013 года Таулант выступал за молодежные сборные Швейцарии.

9 голов пропустил голкипер Исландии Ханнес Халльдерссон − тот самый, что параллельно футбольной активно развивает карьеру режиссера.

200 000 человек встретило сборную Уэльса на родине.

99,8% всех телезрителей Исландии 27 июня смотрели трансляцию матча с Англией. Как шутят в интернете, остальные 0,2% − это сами футболисты.

18 лет и 328 дней − возраст Ренату Саншеша в финале, что делает его самым юным победителем Евро в истории. Он также был признан лучшим молодым игроком турнира, а его трансферная стоимость уже равна суммарной стоимости всей сборной Венгрии.

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41 год до этого Португалия не могла выиграть у команды Франции ни одного матча.

4 раза в XXI веке сборная Португалии занимала места на пьедестале Евро − самый успешный результат на континенте за этот период. Всего португальцы участвовали в турнире 7 раз.

112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016

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