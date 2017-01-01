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    Кузяева предложили «Галатасараю», Терим пока не одобрил сделку

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Haberler, представители футболиста предложили его стамбульцам.

    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сделку пока не одобрил. Решающее слово будет за ним.

    • Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
    • В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
    • 31 июля контракт игрока с клубом истек, и он стал свободным агентом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2109

      Genz 2 минуты назад

      Галатасарай - сильнейший клуб Турции. ДлЯ такой мощной команды у него писька не выросла. Далеру нужно быть Дзюбой,чтобы позвали в сногсшибательный этот Сарай

      0
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      Рейтинг: +1561

      волчарик 6 минут назад

      Показательный уровень наших футболистов-игрок сборной,свободный агент никому не нужен.

      0
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      Рейтинг: +18053

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Терим мужик серьёзный, вряд ли возьмёт.

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      Рейтинг: +11303

      Garrincha58 21 минуту назад

      поможет Зениту-2 выбраться из клоаки ПФЛ

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      Рейтинг: +9468

      Skull_Boy 35 минут назад

      Да кому он нужен кроме Рубина, которые предложили ЗП на 70% ниже, чем у него была в Зените и если его Алавес уже на шишку отправил, то про Галатасарай вообще смешно слышать

      0
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      Рейтинг: +1296

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Добро пожаловать на Фишт арену)))

      0
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      Рейтинг: +770

      ФК Пупсик 1 час назад

      Уходят игроки из нашего чемпионата, где федун убил футбол. То, что у нас есть это не футбол а позорище!

      1
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      Рейтинг: +3069

      mopecekca > ФК Пупсик 45 минут назад

      Очередной бот, сосущий у местных админов?

      0
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      Рейтинг: +4901

      Lester84 1 час назад

      Судя по всему, очереди за Кузяевым нету, даже свободным агентом. Останется в РПЛ похоже.

      1
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      Рейтинг: +2407

      mamba9090909 1 час назад

      Кому Кузяев, кому Кузяев, кому Кузяев.........скидка 30%, кому Кузяев!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2222

      den161 > mamba9090909 43 минуты назад

      уже не 30%, а 100% он свободный агент, т.е. бесплатный ))

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