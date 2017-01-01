Кузяева предложили «Галатасараю», Терим пока не одобрил сделку

Галатасарай - сильнейший клуб Турции. ДлЯ такой мощной команды у него писька не выросла. Далеру нужно быть Дзюбой,чтобы позвали в сногсшибательный этот Сарай
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Haberler, представители футболиста предложили его стамбульцам.
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сделку пока не одобрил. Решающее слово будет за ним.
- Кузяев выступал за «Зенит» с лета 2017 года.
- В его активе 94 матча, 12 голов и девять ассистов.
- 31 июля контракт игрока с клубом истек, и он стал свободным агентом.