Кузяева предложили «Галатасараю», Терим пока не одобрил сделку

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в «Галатасарае». Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Haberler, представители футболиста предложили его стамбульцам.

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сделку пока не одобрил. Решающее слово будет за ним.