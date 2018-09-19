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    Терим: «Три гола «Галатасарай» забивает не так часто»

    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поздравил болельщиков турецкого клуба с победой над «Локомотивом» в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов.

    «Если говорить о матче, то он получился хорошим. Были некоторые ошибки. В самом начале «Локомотив» был немного пассивен, да и три гола мы забиваем не так часто. Поздравляю всех болельщиков.

    Надо учитывать, что мы играли дома. Футбол – это немного шахматы. Мы мечтали вернуться в большой футбол. Сегодня мы сделали небольшой шаг к этой мечте», – сказал Терим.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Локомотив» завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет. И сразу проиграл

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.09.2018 08:43
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