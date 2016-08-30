Терим: «Выбрали Россию ради нашей дружбы»

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим поделился своими ожиданиями от товарищеского матча против России, который состоится 31 августа.
«Очевидно, что у нас очень сложная группа. Сейчас мы сыграем со сборной России. Сначала я думал провести матч с командой, у которой более простая техника. Но в течение двух ближайших лет нам предстоят тяжелые игры, и мы выбрали Россию ради нашей дружбы», – заявил Терим.
ляндии и Косова
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Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3577761
Источник: ТАСС