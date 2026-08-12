Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией» пройдет 13 августа в Эр-Рияде на стадионе «SHG Arena». Хозяева подходят к старту сезона с тремя домашними победами подряд, однако их защита выглядит крайне уязвимой – они пропускают в 11 из 13 последних матчей. Гости из Эль-Хубара, напротив, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в восьми из десяти последних встреч и имеют преимущество в очных противостояниях. Сможет ли «Аль-Шабаб» использовать фактор родного стадиона и прервать свою неудачную серию против этого соперника, или «Аль-Кадисия» продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Шабаба» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их атакующий потенциал. Столичный клуб забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. Кроме того, хозяева побеждают в трех последних матчах на своем поле, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В очных встречах «Аль-Шабаб» также демонстрирует стабильность в атаке – они забивают в пяти последних матчах против «Аль-Кадисии». Однако защита команды вызывает серьезные опасения: они пропускают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Шабаб» выглядел уверенно, победив МК Алжир (3-1) и «Аль-Наср Дубай» (1-0), но уровень этих соперников уступает «Аль-Кадисии».

«Аль-Кадисия» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Команда из Эль-Хубара не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с «Аль-Шабабом» не уступает в шести из восьми последних игр. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять матчей они пропускают всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Атака «Аль-Кадисии» также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а также забивают в трех последних очных встречах с «Аль-Шабабом». В предыдущем сезоне команда завершила чемпионат на подъеме: разгром «Аль-Иттихада» (5-1) и уверенная победа над «Аль-Хазмом» (2-0) демонстрируют их боевой настрой. В товарищеских матчах «Аль-Кадисия» играла с серьезными соперниками, что говорит о хорошей подготовке к сезону.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аль-Кадисия» выглядит более сбалансированной и стабильной, тогда как «Аль-Шабаб» полагается на атаку, но имеет серьезные проблемы в обороне. Историческое преимущество гостей в очных встречах и их надежная защита делают их фаворитами, однако домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут создать интригу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Кадисия» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Аль-Шабаба» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма гостей также впечатляет: восемь матчей без поражений из десяти и всего 0,60 пропущенного гола за игру. «Аль-Шабаб» дома побеждает в трех последних матчах, но его защита остается уязвимой. Учитывая историю личных встреч и текущую стабильность «Аль-Кадисии», гости выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии». Гости не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, имеют историческое преимущество в очных встречах с «Аль-Шабабом» и демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в защите (пропускают в 11 из 13 последних матчей), что должно сыграть на руку гостям. Ожидаем, что «Аль-Кадисия» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу в стартовом туре. Ставка: победа «Аль-Кадисии» с коэффициентом 1,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией» состоится 13 августа 2026 года в Эр-Рияде на стадионе «SHG Arena» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.