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«Аль-Шабаб» — «Аль-Кадисия»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

12 августа 2026 14:00
Аль-Шабаб - Аль-Кадисия
13 авг. 2026, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Аль-Кадисии»
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Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией» пройдет 13 августа в Эр-Рияде на стадионе «SHG Arena». Хозяева подходят к старту сезона с тремя домашними победами подряд, однако их защита выглядит крайне уязвимой – они пропускают в 11 из 13 последних матчей. Гости из Эль-Хубара, напротив, демонстрируют стабильность: они не проигрывают в восьми из десяти последних встреч и имеют преимущество в очных противостояниях. Сможет ли «Аль-Шабаб» использовать фактор родного стадиона и прервать свою неудачную серию против этого соперника, или «Аль-Кадисия» продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

В пользу «Аль-Шабаба» говорит прежде всего фактор домашнего поля и их атакующий потенциал. Столичный клуб забивает в семи из девяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 1,60 раза за матч. Кроме того, хозяева побеждают в трех последних матчах на своем поле, что свидетельствует о комфортной игре при поддержке трибун. В очных встречах «Аль-Шабаб» также демонстрирует стабильность в атаке – они забивают в пяти последних матчах против «Аль-Кадисии». Однако защита команды вызывает серьезные опасения: они пропускают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Аль-Шабаб» выглядел уверенно, победив МК Алжир (3-1) и «Аль-Наср Дубай» (1-0), но уровень этих соперников уступает «Аль-Кадисии».

«Аль-Кадисия» подходит к матчу с серьезным преимуществом. Команда из Эль-Хубара не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, а в очных встречах с «Аль-Шабабом» не уступает в шести из восьми последних игр. Оборона гостей выглядит практически неприступной – в среднем за последние пять матчей они пропускают всего 0,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Атака «Аль-Кадисии» также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола, а также забивают в трех последних очных встречах с «Аль-Шабабом». В предыдущем сезоне команда завершила чемпионат на подъеме: разгром «Аль-Иттихада» (5-1) и уверенная победа над «Аль-Хазмом» (2-0) демонстрируют их боевой настрой. В товарищеских матчах «Аль-Кадисия» играла с серьезными соперниками, что говорит о хорошей подготовке к сезону.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Аль-Кадисия» выглядит более сбалансированной и стабильной, тогда как «Аль-Шабаб» полагается на атаку, но имеет серьезные проблемы в обороне. Историческое преимущество гостей в очных встречах и их надежная защита делают их фаворитами, однако домашняя поддержка и атакующий потенциал хозяев могут создать интригу.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Аль-Кадисия» имеет преимущество: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Аль-Шабаба» и забивает в трех последних встречах. Текущая форма гостей также впечатляет: восемь матчей без поражений из десяти и всего 0,60 пропущенного гола за игру. «Аль-Шабаб» дома побеждает в трех последних матчах, но его защита остается уязвимой. Учитывая историю личных встреч и текущую стабильность «Аль-Кадисии», гости выглядят фаворитами в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 1 (20%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 3 (60%)
8
Забитых мячей
11
1.6
В среднем за матч
2.2
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
31.12.2025
Аль-Кадисия
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия
2 : 2
14.04.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
1 : 3
13.08.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия
2 : 2
14.04.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
31.12.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
13.02.2025
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Кадисия
0 : 1
15.09.2024
Аль-Шабаб

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Кадисия
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
4
Джехад Такри
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
6
Начо
(К) ЦЗ
2
Мохаммед Абулшамат
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
25
Отавио
АП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЛФ
33
Хулиан Киньонес
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Аль-Шабаб
5
Али Макки
ЦЗ
56
Yazeed Al-Dosari
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
74
Abdulaziz Hadhood
ЦФ
Аль-Кадисия
50
Мешари Саньор
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
19
Хайтам Асири
ЦФ
3-1-1-3-2
33
Аль-Махасне
16
Аль-Сабияни
3
Барри
4
Едвай
6
Аль-Нашри
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
22
13
Жуниор
4-1-1-1-3
28
Аль-Кассар
2
Абулшамат
17
Альварес
6
Начо
4
Такри
5
Вайгль
10
Аль-Джувейр
25
Отавио
32
Ретеги
33
Киньонес
22
Бонсу Баа
3
Барри
5
Макки
5
Макки
3
Барри
16
Аль-Сабияни
56
56
16
Аль-Сабияни
29
Адли
2
Аль-Швирех
2
Аль-Швирех
29
Адли
6
Аль-Нашри
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
6
Аль-Нашри
17
Аль-Тани
99
99
17
Аль-Тани
2
Абулшамат
12
аш-Шахрани
12
аш-Шахрани
2
Абулшамат
25
Отавио
21
Пуэртас
21
Пуэртас
25
Отавио
22
Бонсу Баа
7
Аль-Аммар
7
Аль-Аммар
22
Бонсу Баа
32
Ретеги
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
32
Ретеги
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Кадисия
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
74
Abdulaziz Hadhood
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
50
Мешари Саньор
ВР
11
Али Абдулла Азази
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
74
Abdulaziz Hadhood
ЦФ
Остались в запасе
50
Мешари Саньор
ВР
11
Али Абдулла Азази
ЦП
40
Ibrahim Mahnashi
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Хайтам Асири
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Кадисии». Гости не проигрывают в восьми из десяти последних матчей, имеют историческое преимущество в очных встречах с «Аль-Шабабом» и демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в защите (пропускают в 11 из 13 последних матчей), что должно сыграть на руку гостям. Ожидаем, что «Аль-Кадисия» подтвердит свой статус фаворита и одержит победу в стартовом туре. Ставка: победа «Аль-Кадисии» с коэффициентом 1,50.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Шабабом» и «Аль-Кадисией» состоится 13 августа 2026 года в Эр-Рияде на стадионе «SHG Arena» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Шабаб» – «Аль-Кадисия»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

1.50
Победа «Аль-Кадисии»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Аль-Шабаб
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