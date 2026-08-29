Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хазм» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 9:58
Аль-Хазм - Аль-Шабаб
30 авг. 2026, воскресенье 19:05 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.79
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 4-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Шабабом» пройдет 30 августа. Хозяева набрали хороший ход – две победы в последних двух матчах чемпионата, а гости не выигрывают в шести последних выездных матчах. При этом «Аль-Шабаб» имеет колоссальное преимущество в личных встречах – 12 побед подряд над «Аль-Хазмом». Сможет ли «Аль-Хазм» прервать эту серию на своем поле или гости продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Аль-Хазм» подходит к игре в неплохой форме – команда одержала две победы в последних двух турах чемпионата (над «Абхой» 2:1 и над «Аль-Таавуном» 2:0). В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу. Однако оборона вызывает тревогу – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, причем команда пропускает в четырeх последних матчах подряд. В очных встречах с «Аль-Шабабом» дела у «Аль-Хазма» обстоят катастрофически – 12 поражений подряд, причем в трeх последних матчах хозяева не смогли забить ни одного гола. Домашнее поле и текущая форма дают надежду, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Аль-Шабаб», напротив, имеет серьeзные проблемы на выезде – команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах в Высшей лиге. Однако в атаке гости действуют уверенно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия в личных встречах с «Аль-Хазмом» насчитывает 12 матчей подряд. Оборона «Аль-Шабаба» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс. Но именно очная статистика говорит в пользу гостей: они выиграли все последние встречи у «Аль-Хазма» и не пропускают от него в трeх последних матчах.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Шабаб». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах – 12 побед подряд, и даже при своих выездных проблемах они вряд ли уступят команде, которую обыгрывают всегда.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аль-Шабаб» имеет колоссальный перевес – 18 побед против 2 у «Аль-Хазма» при 3 ничьих. Последние 12 матчей остались за гостями, причeм в трeх последних очных встречах «Аль-Хазм» не забил ни одного гола. Текущая форма хозяев улучшилась, но историческое доминирование «Аль-Шабаба» создаeт серьезное психологическое давление, которое вряд ли позволит «Аль-Хазму» переломить эту тенденцию.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 4 (80%)
2
Забитых мячей
13
0.4
В среднем за матч
2.6
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
4 : 1
21.09.2023
Аль-Хазм
Самая крупная ничья
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм
1 : 1
30.08.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм
1 : 1
30.08.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Хазм
0 : 4
29.01.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Шабаб
1 : 0
12.09.2025
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хазм
0 : 3
14.03.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Шабаб
4 : 1
21.09.2023
Аль-Хазм

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хазм
23
I. Zaied
ВР
3
Мохамед Бен Хамида
ЛЗ
7
Элтон Аколатсе
ЦЗ
2
S. Al Rashid
ЦЗ
4
Sultan Tanker
ЦЗ
34
A. Al Dakheel
(К) ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
22
Abdulaziz Al-Dwehe
ЦП
17
Bonheur Mugisha
ЦП
24
Aboubacar Bah
ЦП
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Аль-Шабаб
1
Диав Мори
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Хазм
33
Majed Al Ghamdi
ВР
95
Jaser Ateeq
ЦЗ
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
70
Ahmed Al-Shamrani
ЦП
10
Амир Саюд
АП
77
Mohammed Al Hamdani
ЦФ
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
3-3-3-1
23
2
4
34
3
Бен Хамида
28
Бендебка
7
Аколатсе
22
17
24
9
Пулулу
3-1-3-3
1
Мори
4
Едвай
3
Барри
21
Аль-Анази
8
Браунхилл
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
22
11
Поденсе
9
Мартинес
9
Пулулу
95
95
9
Пулулу
2
70
70
2
7
Аколатсе
10
Саюд
10
Саюд
7
Аколатсе
28
Бендебка
77
77
28
Бендебка
9
Мартинес
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
9
Мартинес
11
Поденсе
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
11
Поденсе
Остались в запасе
Аль-Хазм
Аль-Шабаб
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Majed Al Ghamdi
ВР
27
Ахмед Аль-Нахли
ЦЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
8
Мори Конате
ОП
11
Walead Alshangeati
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Карреньо
Главный тренер
Фатих Терим

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, регулярно забивают «Аль-Хазму» и не пропускают от него в последних матчах, тогда как хозяева, при всей своей текущей форме, вряд ли смогут прервать серию из 12 поражений подряд. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 1.79. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Шабабом» состоится 30 августа и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Хазм» – «Аль-Шабаб»: смотреть онлайн.

1.79
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Хазм
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+