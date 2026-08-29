Матч 4-го тура саудовской Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Шабабом» пройдет 30 августа. Хозяева набрали хороший ход – две победы в последних двух матчах чемпионата, а гости не выигрывают в шести последних выездных матчах. При этом «Аль-Шабаб» имеет колоссальное преимущество в личных встречах – 12 побед подряд над «Аль-Хазмом». Сможет ли «Аль-Хазм» прервать эту серию на своем поле или гости продолжат доминировать?

Кто победит в матче

«Аль-Хазм» подходит к игре в неплохой форме – команда одержала две победы в последних двух турах чемпионата (над «Абхой» 2:1 и над «Аль-Таавуном» 2:0). В атаке хозяева действуют результативно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу. Однако оборона вызывает тревогу – пропускают в среднем 1,4 гола за игру, причем команда пропускает в четырeх последних матчах подряд. В очных встречах с «Аль-Шабабом» дела у «Аль-Хазма» обстоят катастрофически – 12 поражений подряд, причем в трeх последних матчах хозяева не смогли забить ни одного гола. Домашнее поле и текущая форма дают надежду, но историческое доминирование соперника давит на психологию.

«Аль-Шабаб», напротив, имеет серьeзные проблемы на выезде – команда не выигрывает в шести последних гостевых матчах в Высшей лиге. Однако в атаке гости действуют уверенно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,8 гола за встречу, а голевая серия в личных встречах с «Аль-Хазмом» насчитывает 12 матчей подряд. Оборона «Аль-Шабаба» выглядит уязвимой – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс. Но именно очная статистика говорит в пользу гостей: они выиграли все последние встречи у «Аль-Хазма» и не пропускают от него в трeх последних матчах.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Аль-Шабаб». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах – 12 побед подряд, и даже при своих выездных проблемах они вряд ли уступят команде, которую обыгрывают всегда.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Аль-Шабаб» имеет колоссальный перевес – 18 побед против 2 у «Аль-Хазма» при 3 ничьих. Последние 12 матчей остались за гостями, причeм в трeх последних очных встречах «Аль-Хазм» не забил ни одного гола. Текущая форма хозяев улучшилась, но историческое доминирование «Аль-Шабаба» создаeт серьезное психологическое давление, которое вряд ли позволит «Аль-Хазму» переломить эту тенденцию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба». Гости имеют подавляющее преимущество в личных встречах, регулярно забивают «Аль-Хазму» и не пропускают от него в последних матчах, тогда как хозяева, при всей своей текущей форме, вряд ли смогут прервать серию из 12 поражений подряд. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 1.79. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Аль-Хазмом» и «Аль-Шабабом» состоится 30 августа и начнется в 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе БЕТСИТИ.