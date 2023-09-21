Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Аль-Хазм
Аль-Шабаб - Аль-Хазм: обзор матча 21 сентября 2023
Аль-Шабаб
21.09.2023, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 1
Завершен
Аль-Хазм
45'
Я. Карраско
45+2'
Ф. Аль-Сагур
49'
Э. Банега (П)
90+7'
Э. Банега
66'
Тозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Аль-Хазм
ГОЛ! 4:1!
Э. Банега
Пас отдал
Я. Карраско
90'
+7
Желтая карточка
Г. Куэльяр
87'
82'
Замена
Н. Аль-Хабаши
️️️️
Ф. Селемани
Желтая карточка
К. Жуниор
75'
Желтая карточка
Р. Сайсс
69'
Замена
М. Омар Канаба
️️️️
Х. Аль-Монассар
68'
66'
ГОЛ! 3:1!
Тозе
Пас отдал
Ф. Селемани
60'
Замена
М. Аль-Тани
️️️️
Б. Траоре
Замена
К. Жуниор
️️️️
Х. Диалло
59'
Замена
Ф. аль-Муваллад
️️️️
Х. Бахебри
58'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Банега
49'
46'
Замена
Т. Аль-Мутайри
️️️️
М. Абусабаан
ГОЛ! 2:0!
Ф. Аль-Сагур
Пас отдал
Х. Аль-Монассар
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
Э. Банега
45'
43'
Желтая карточка
М. Абусабаан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
4
Яго Сантос
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Аль-Хазм
16
Аймен Дамен
ВР
12
Фархан Аль-Аазми
ЛЗ
4
Пауло Рикардо
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Язид Аль-Бакр
ПЗ
21
Бен Траоре
ОП
88
Мохаммед Абусабаан
ЦП
20
Тозе
АП
29
Вина
АП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Аль-Хазм
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
19
Наваф Аль-Хабаши
АП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
66
Турки Аль-Мутайри
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Ким Сын-Гю
27
Аль-Сагур
4
Сантос
29
Сайсс
38
Арбуш
5
Куэльяр
52
Аль-Монассар
11
Банега
11
Бахебри
10
Карраско
13
Диалло
3-3-1-2-1
16
Дамен
4
Рикардо
2
Виана
7
Селемани
2
Аль-Бакр
21
Траоре
12
Аль-Аазми
88
Абусабаан
20
Тозе
29
Вина
19
Бадамоси
52
Аль-Монассар
12
Канаба
12
Канаба
52
Аль-Монассар
11
Бахебри
8
аль-Муваллад
8
аль-Муваллад
11
Бахебри
13
Диалло
13
Жуниор
13
Жуниор
13
Диалло
7
Селемани
19
Аль-Хабаши
19
Аль-Хабаши
7
Селемани
21
Траоре
17
Аль-Тани
17
Аль-Тани
21
Траоре
88
Абусабаан
66
Аль-Мутайри
66
Аль-Мутайри
88
Абусабаан
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Хазм
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Филипе Гувейя
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Остались в запасе
23
Ибрахим Заед
ВР
3
Талаль Аль-Абси
ЦЗ
34
Абдурахман Аль-Дахиль
ЦЗ
50
Маджид Кашиш
ЦЗ
95
Райан Аль-Муса
ЦП
15
Аммар Аль-Наджар
ПВ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Главный тренер
Филипе Гувейя
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Хазм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
- : -
28.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хазм
2 : 2
22.10.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
19.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Хазм
1 : 1
10.10.2026
Неом
Новости команд
Все
Аль-Шабаб
Аль-Хазм
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Шабаба» и «Аль-Ахли» на победу в матче 12-го тура
29 октября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Файсали»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
Роналду предложили провести прощальный тур со сборной Португалии
10 октября
3
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
10:52
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 19 октября 2026
19 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Хазм»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
18 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+