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Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Шабаба», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Шабаб»