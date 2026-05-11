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  • «Неом» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

«Неом» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

11 мая, 18:40
Неом
11.05.2026, понедельник, 19:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Шабаб
19' С. Бенрахма (П) 45' С. Бенрахма (П)
78' Я. Карраско
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неом
1
Марцин Булка
ВР
25
Фарис Абди
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
(К) ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
72
Амаду Коне
АП
44
Эди Зулиани
АП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
97
Лучано Родригес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Шабаб
43
Марсело Гроэ
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
99
Али Азаизе
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Неом
26
Мустафа Малайека
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
80
Райан Месси
ЛВ
77
Muhannad Al Saad
ЦП
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
95
A. Fallatah
ЦП
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
3-1-3-3
1
Булка
25
Абди
26
Хегази
4
Аль-Давсари
18
Аль-Хаджи
10
Бенрахма
15
Аль-Ояяри
44
Зулиани
91
Ляказетт
97
Родригес
72
Коне
3-2-3-2
43
Гроэ
5
Макки
2
Аль-Швирех
29
Худт
8
Браунхилл
4
Сьерро
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
99
Азаизе
22
27
Хавсави
27
Хавсави
72
Коне
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
72
Коне
10
Бенрахма
77
77
10
Бенрахма
15
Аль-Ояяри
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
15
Аль-Ояяри
97
Родригес
80
Месси
80
Месси
97
Родригес
5
Макки
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
5
Макки
2
Аль-Швирех
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
2
Аль-Швирех
4
Сьерро
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
4
Сьерро
99
Азаизе
9
9
99
Азаизе
Остались в запасе
Неом
Аль-Шабаб
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Неом - Аль-Шабаб
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
369
504
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Шабаба», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:50 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Шабаб»

«Неом» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Неом
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