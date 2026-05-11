11.05.2026, понедельник, 19:50
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Неом
Неом
3-1-3-3
1
Булка
25
Абди
26
Хегази
4
Аль-Давсари
18
Аль-Хаджи
10
Бенрахма
15
Аль-Ояяри
44
Зулиани
91
Ляказетт
97
Родригес
72
Коне
3-2-3-2
43
Гроэ
5
Макки
2
Аль-Швирех
29
Худт
8
Браунхилл
4
Сьерро
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
99
Азаизе
22
27
Хавсави
27
Хавсави
72
Коне
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
72
Коне
10
Бенрахма
77
77
10
Бенрахма
15
Аль-Ояяри
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
15
Аль-Ояяри
97
Родригес
80
Месси
80
Месси
97
Родригес
5
Макки
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
5
Макки
2
Аль-Швирех
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
2
Аль-Швирех
4
Сьерро
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
4
Сьерро
99
Азаизе
9
9
99
Азаизе
Остались в запасе
Неом
Аль-Шабаб
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
26
Мустафа Малайека
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Неом - Аль-Шабаб
1
2
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
12
16
Офсайды
1
0
Количество передач
369
504
Сейвы
5
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.18
1.26
xGP (предотвращенные голы)
0.3
0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неом» против «Аль-Шабаба», 32-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 19:50 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неом» – «Аль-Шабаб»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»