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  • «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

7 мая, 19:50
Аль-Шабаб
07.05.2026, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Аль-Наср
30' Я. Карраско 80' А. аль-Булеахи
3' Ж. Феликс 10' Ж. Феликс 75' К. Роналду 90+8' Ж. Феликс (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
43
Марсело Гроэ
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
99
Али Азаизе
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Шабаб
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Аль-Наср
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-2-3-2
43
Гроэ
31
Яслам
55
аль-Булеахи
29
Худт
4
Сьерро
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
22
99
Азаизе
3-1-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
5
Аль-Амри
77
Брозович
17
аль-Хаибари
23
Яхья
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
79
Феликс
4
Сьерро
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
4
Сьерро
99
Азаизе
9
9
99
Азаизе
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
29
Гариб
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
29
Гариб
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
2
Аль-Ганнам
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Наср
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
12
Офсайды
5
2
Количество передач
334
421
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
3.4
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Насра», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб»«Аль-Наср»

«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Шабаб
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