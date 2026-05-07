07.05.2026, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 4
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
3-2-3-2
43
Гроэ
31
Яслам
55
аль-Булеахи
29
Худт
4
Сьерро
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
22
99
Азаизе
3-1-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
5
Аль-Амри
77
Брозович
17
аль-Хаибари
23
Яхья
29
Гариб
10
Мане
7
Роналду
79
Феликс
4
Сьерро
4
Аль-Саяли
4
Аль-Саяли
4
Сьерро
99
Азаизе
9
9
99
Азаизе
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
29
Гариб
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
29
Гариб
77
Брозович
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
77
Брозович
2
Аль-Ганнам
6
Аль-Нассер
6
Аль-Нассер
2
Аль-Ганнам
7
Роналду
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
7
Роналду
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Наср
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
Остались в запасе
53
Abdulrahman Al-Otaibi
ВР
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Наср
2
1
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
12
Офсайды
5
2
Количество передач
334
421
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
1.41
3.4
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Насра», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»