28.04.2026, вторник, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
3-1-1-3-2
43
Гроэ
31
Яслам
55
аль-Булеахи
2
Аль-Швирех
40
Аль-Асмари
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
99
Азаизе
3-2-3-2
1
Пачеко
4
Аль-Джари
17
Саадан
44
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
7
11
Батна
8
Варгас
17
Аль-Тани
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
17
Аль-Тани
8
Браунхилл
30
Эрнандес
30
Эрнандес
8
Браунхилл
28
Бендебка
88
88
28
Бендебка
8
Варгас
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
8
Варгас
50
Кашиш
17
Дельгадо
17
Дельгадо
50
Кашиш
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Фат
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
97
Амин Аль-Бухари
ВР
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Фат
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
4
Количество передач
459
311
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Фата», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»