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  • «Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

28 апреля, 17:50
Аль-Шабаб
28.04.2026, вторник, 19:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Фат
74' М. Саадан (АГ)
36' С. Бендебка (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
43
Марсело Гроэ
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
99
Али Азаизе
ЦФ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
17
Уэсли Дельгадо
РФ
3-1-1-3-2
43
Гроэ
31
Яслам
55
аль-Булеахи
2
Аль-Швирех
40
Аль-Асмари
8
Браунхилл
10
Карраско
29
Адли
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
99
Азаизе
3-2-3-2
1
Пачеко
4
Аль-Джари
17
Саадан
44
28
Бендебка
50
Кашиш
15
Баатия
28
Юссуф
7
11
Батна
8
Варгас
17
Аль-Тани
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
17
Аль-Тани
8
Браунхилл
30
Эрнандес
30
Эрнандес
8
Браунхилл
28
Бендебка
88
88
28
Бендебка
8
Варгас
29
Аль-Масуд
29
Аль-Масуд
8
Варгас
50
Кашиш
17
Дельгадо
17
Дельгадо
50
Кашиш
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Фат
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
97
Амин Аль-Бухари
ВР
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
5
Али Макки
ЦЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
4
Басиль Юсеф Аль-Саяли
ОП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Фат
2
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
14
13
Офсайды
1
4
Количество передач
459
311
Сейвы
2
6
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.48
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Фата», 30-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб»«Аль-Фат»

«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Фат Аль-Шабаб
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