Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Шабабом» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева стартовали с ничьей против «Аль-Таавуна» (0:0) и пока не знают побед в семи последних матчах. Гости, напротив, неудачно начали чемпионат, уступив «Аль-Кадисии» (1:3), и проигрывают в трeх последних выездных матчах Высшей лиги. При этом «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – десять побед против четырeх у «Халиджа», а также не проигрывает в шести последних гостевых матчах против этого соперника. Сможет ли «Халидж» прервать неудачную серию и взять первые очки в сезоне, или «Аль-Шабаб» прервeт свою выездную серию поражений и продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Халидж» постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать безвыигрышную серию из семи матчей. В атаке команда действует нестабильно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в обороне пропускает в среднем 2,20 мяча, причeм в шести из восьми последних матчей хозяева пропускали. В стартовом туре «Халидж» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), а в Кубке короля уступил «Аль-Охдуду» (0:2). В очных встречах с «Аль-Шабабом» статистика удручающая: всего четыре победы при десяти поражениях и четырeх ничьих. Хозяевам будет сложно сдержать соперника при своей уязвимой обороне, даже несмотря на его выездные проблемы.

«Аль-Шабаб» подходит к матчу с желанием прервать трeхматчевую выездную серию поражений. Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола, что делает гостей опасными у чужих ворот. В очных встречах с «Халиджем» «Аль-Шабаб» не проигрывает в шести последних гостевых матчах, что даeт серьeзное психологическое преимущество. Однако оборона гостей нестабильна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре «Аль-Шабаб» уступил «Аль-Кадисии» (1:3), но в Кубке короля одержал волевую победу над «Аль-Вахдой» (3:2). Гости умеют забивать, и их историческое преимущество над «Халиджем» делает их фаворитами.

Итоговый вывод: «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более стабильную атаку, тогда как «Халидж» не может выиграть уже семь матчей и пропускает слишком много. Несмотря на выездные проблемы гостей, их уверенность в матчах с этим соперником и атакующий потенциал должны помочь им добиться положительного результата. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Шабаб» имеет явный перевес: десять побед против четырeх у «Халиджа», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на выезде «Аль-Шабаб» не проигрывает в шести последних матчах против «Халиджа». Текущая форма «Халиджа» – семь матчей без побед, у «Аль-Шабаба» – неудачный старт, но уверенность в очных встречах и стабильная атака делают гостей фаворитами.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах и стабильная атака делают гостей фаворитами, несмотря на их выездные проблемы. «Халидж» не может выиграть семь матчей и слишком много пропускает, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Шабабом» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе «Fonbet».