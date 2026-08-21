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«Халидж» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

21 августа 2026 9:48
Халидж - Аль-Шабаб
22 авг. 2026, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Аль-Шабаба»
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Шабабом» пройдет 22 августа 2026 года. Хозяева стартовали с ничьей против «Аль-Таавуна» (0:0) и пока не знают побед в семи последних матчах. Гости, напротив, неудачно начали чемпионат, уступив «Аль-Кадисии» (1:3), и проигрывают в трeх последних выездных матчах Высшей лиги. При этом «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – десять побед против четырeх у «Халиджа», а также не проигрывает в шести последних гостевых матчах против этого соперника. Сможет ли «Халидж» прервать неудачную серию и взять первые очки в сезоне, или «Аль-Шабаб» прервeт свою выездную серию поражений и продолжит доминировать в этом противостоянии?

Кто победит в матче

«Халидж» постарается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать безвыигрышную серию из семи матчей. В атаке команда действует нестабильно – в среднем 0,80 гола за последние пять игр, а в обороне пропускает в среднем 2,20 мяча, причeм в шести из восьми последних матчей хозяева пропускали. В стартовом туре «Халидж» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), а в Кубке короля уступил «Аль-Охдуду» (0:2). В очных встречах с «Аль-Шабабом» статистика удручающая: всего четыре победы при десяти поражениях и четырeх ничьих. Хозяевам будет сложно сдержать соперника при своей уязвимой обороне, даже несмотря на его выездные проблемы.

«Аль-Шабаб» подходит к матчу с желанием прервать трeхматчевую выездную серию поражений. Команда забивает в четырeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола, что делает гостей опасными у чужих ворот. В очных встречах с «Халиджем» «Аль-Шабаб» не проигрывает в шести последних гостевых матчах, что даeт серьeзное психологическое преимущество. Однако оборона гостей нестабильна – в среднем 1,60 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. В стартовом туре «Аль-Шабаб» уступил «Аль-Кадисии» (1:3), но в Кубке короля одержал волевую победу над «Аль-Вахдой» (3:2). Гости умеют забивать, и их историческое преимущество над «Халиджем» делает их фаворитами.

Итоговый вывод: «Аль-Шабаб» имеет подавляющее преимущество в очных встречах и более стабильную атаку, тогда как «Халидж» не может выиграть уже семь матчей и пропускает слишком много. Несмотря на выездные проблемы гостей, их уверенность в матчах с этим соперником и атакующий потенциал должны помочь им добиться положительного результата. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Аль-Шабаб» имеет явный перевес: десять побед против четырeх у «Халиджа», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на выезде «Аль-Шабаб» не проигрывает в шести последних матчах против «Халиджа». Текущая форма «Халиджа» – семь матчей без побед, у «Аль-Шабаба» – неудачный старт, но уверенность в очных встречах и стабильная атака делают гостей фаворитами.

Личные встречи
Побед - 2 (29%)
Ничьих - 3 (43%)
Побед - 2 (29%)
8
Забитых мячей
8
1.14
В среднем за матч
1.14
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 0
22.08.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Халидж
0 : 0
24.01.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Шабаб
1 : 4
29.08.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Шабаб
5 : 1
06.02.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Халидж
0 : 1
29.08.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Халидж
0 : 0
02.03.2024
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Шабаб
1 : 3
02.09.2023
Халидж
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
49
Антони Морис
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Аль-Шабаб
33
Мохаммед Аль-Махасне
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
3
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
29
Raed Al Shanqiti
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
Аль-Шабаб
23
Abdulaziz Rahma
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
4-2-1-1-2
49
Морис
13
Асири
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
8
Маскарель
12
Канаба
19
Креспо
11
Аль-Амри
99
Барроу
7
Кинг
3-1-1-3-2
33
Аль-Махасне
4
Едвай
3
Барри
21
Аль-Анази
40
Аль-Асмари
8
Браунхилл
17
Аль-Тани
29
Адли
10
Карраско
22
9
Мартинес
3
Аль-Хабрани
17
17
3
Аль-Хабрани
13
Асири
4
Куяте
4
Куяте
13
Асири
12
Канаба
28
28
12
Канаба
99
Барроу
29
29
99
Барроу
11
Аль-Амри
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
11
Аль-Амри
40
Аль-Асмари
18
Парти
18
Парти
40
Аль-Асмари
21
Аль-Анази
16
Аль-Сабияни
16
Аль-Сабияни
21
Аль-Анази
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
Остались в запасе
Халидж
Аль-Шабаб
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
23
Abdulaziz Rahma
ВР
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
Остались в запасе
23
Abdulaziz Rahma
ВР
15
Lazar Stojanović
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
37
Abdullah Saeed
ЦФ
99
Hamad Al-Khorayef
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Шабаба» в основное время. Подавляющее преимущество в очных встречах и стабильная атака делают гостей фаворитами, несмотря на их выездные проблемы. «Халидж» не может выиграть семь матчей и слишком много пропускает, что не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Шабаба» с коэффициентом 2,35. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Шабабом» состоится 22 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе «Fonbet».

«Халидж» – «Аль-Шабаб»: смотреть онлайн.

2.35
Победа «Аль-Шабаба»
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Халидж
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