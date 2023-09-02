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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Шабаб - Халидж
Аль-Шабаб - Халидж: обзор матча 02 сентября 2023
Аль-Шабаб
02.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Халидж
20'
Я. Сантос
39'
М. Хамзи
68'
Ф. Мартинш
81'
М. Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Шабаб - Халидж
90'
+8
Замена
А. Аль-Шанкити
️️️️
М. Аль-Хабрани
Желтая карточка
М. Аль-Харби
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
М. Шериф
90'
+2
Замена
Х. Аль-Маджхад
️️️️
М. Хамзи
81'
ГОЛ! 1:3!
М. Шериф
80'
Желтая карточка
Х. Нарей
68'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мартинш
Желтая карточка
Ф. аль-Муваллад
67'
65'
Замена
Х. Нарей
️️️️
С. Аль-Хамсл
Желтая карточка
Я. Сантос
61'
59'
Желтая карточка
М. Аль-Хабрани
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Н. Аль-Шарари
59'
Желтая карточка
Г. Куэльяр
55'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Хамзи
Пас отдал
Ф. Мартинш
ГОЛ! 1:0!
Я. Сантос
Пас отдал
Х. Аль-Монассар
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
4
Яго Сантос
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
8
Фахад аль-Муваллад
ПВ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Шабаб
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
26
Рияд Шарахили
ОП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-2-2-1-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
4
Аль-Шарари
4
Сантос
27
Аль-Сагур
12
Канаба
5
Куэльяр
11
Бахебри
52
Аль-Монассар
8
аль-Муваллад
13
Диалло
4-1-1-1-3
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
77
Саид
10
Мартинш
15
Хамзи
7
Родригес
10
Шериф
4
Аль-Шарари
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
4
Аль-Шарари
3
Аль-Хабрани
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
3
Аль-Хабрани
15
Хамзи
17
Аль-Маджхад
17
Аль-Маджхад
15
Хамзи
39
Аль-Хамсл
7
Нарей
7
Нарей
39
Аль-Хамсл
10
Шериф
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
10
Шериф
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Халидж
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
Главный тренер
Марсель Кейзер
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
Остались в запасе
22
Фаваз Аль-Карни
ВР
78
Халид Аль-Асири
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
26
Рияд Шарахили
ОП
11
Абдулла Аль-Джаваи
ЛВ
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
72
Нассер Аль-Биши
ЦФ
32
Саад Аль-Муваллад
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
Главный тренер
Марсель Кейзер
Статистика матча Аль-Шабаб - Халидж
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Шабаб
- : -
03.12.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Абха
0 : 1
26.11.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб
2 : 2
19.10.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Шабаб
3 : 0
11.10.2026
Аль-Таавун
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
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