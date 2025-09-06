Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Таблица Результаты Новости Бомбардиры Статистика Трансферы Команды Тренеры Судьи Стадионы История
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Трансферы Саудовская Аравия. Премьер-лига

Аль-Ахли
Джидда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Атангана В.
Реймс
25 млн €
06.09.25 / 30.06.28
ЛЗ Хавсави З.
Аль-Раед
Аренда 2,73 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Гонсалвеш М.
Фламенго
9 млн €
01.09.25 / 30.06.27
ЦП Мийо Э.
Штутгарт
30 млн €
09.08.25 / 30.06.28
ЛФ Абу Аль-Шамат С.
Халидж
2,07 млн €
01.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Абдулрахман М.
Аль-Иттифак
5,76 млн €
31.07.25 / 30.06.28
ЛЗ Аль-Хайбари А.
Аль-Рияд
2,96 млн €
22.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Аль-Аммар А.
Аль-Хазм
?
02.02.26 / 01.07.26
ПВ Аль-Рашиди Ф.
Аль-Таавун
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЛЗ Аль-Хайбари А.
Аль-Рияд
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Аль-Аммар А.
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
ЛЗ Яслам С.
Аль-Шабаб
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ПЗ Аль-Хурайджи Б.
Аль-Таавун
?
10.09.25 / 30.06.28
ОП Аль-Субиани Ф.
Аль-Шабаб
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.28
ЦФ Сен-Максимен А.
Америка
10,30 млн €
12.08.25 / 02.02.26
ОП Александер
Атлетико Минейро
6,50 млн €
30.07.25 / 31.12.29
ЦФ Фирмино Р.
Аль-Садд
7 млн €
23.07.25 / 30.06.27
ЦП Дариси А.
Аль-Хиляль
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Алиоски Э.
Лугано
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Аль-Иттифак
Даммам
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Да Рива Я.
Без клуба
Свободный агент
24.09.25 / -
ЦЗ Кальво Ф.
Хатайспор
Свободный агент
05.08.25 / 01.07.26
ЦФ Хассан А.
Гавр
Свободный агент
31.07.25 / 01.07.26
ВР Хавсви А.
Дамак
Свободный агент
21.07.25 / -
АП Дуда О.
Верона
Свободный агент
16.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Экамби К.
Аль-Фат
Свободный агент
10.09.25 / 04.01.26
ЦЗ Аль-Алаели М.
Аль-Таавун
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ВР Аль-Оаишер А.
Аль-Вахда
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦЗ Тиссеран М.
Сидней
Свободный агент
18.08.25 / 30.06.27
ЛВ Витиньо
Коринтианс
Свободный агент
11.08.25 / 31.12.26
ЦЗ Абдулрахман М.
Аль-Ахли
5,76 млн €
31.07.25 / 30.06.28
АП Аль-Гамди Х.
Аль-Иттихад
9,16 млн €
18.07.25 / -
ОП Махзари М.
Аль-Таавун
1,26 млн €
03.07.25 / 30.06.28
ЛВ Грей Д.
Бирмингем Сити
Свободный агент
03.07.25 / -
ОП Эздемир Б.
Истанбул Башакшехир
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
ЦФ Экамби К.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Иттихад
Джидда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Келлер С.
АЕЛ
Аренда 500 тыс €
06.02.26 / 30.06.26
ЦФ Эн-Несири Ю.
Фенербахче
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Иленихена Д.
Монако
33 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦЗ Шимич Я.
Андерлехт
Аренда 6 млн €
10.09.25 / 30.06.26
ЦП Думбия М.
Антверпен
16 млн €
08.09.25 / 30.06.30
ЛВ Фернандеш Р.
Брага
32 млн €
05.09.25 / -
АП Аль-Гамди Х.
Аль-Иттифак
9,16 млн €
18.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Канте Н.
Фенербахче
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Бензема К.
Аль-Хиляль
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ЛЗ Факихи М.
Аль-Охдуд
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ПЗ Аль-Сагур Ф.
Аль-Шабаб
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦФ Хаджи Т.
Аль-Рияд
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
АП Аль-Шамрани Ф.
Аль-Рияд
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦП Эрнандес У.
Аль-Шабаб
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
АП Аль-Сахафи М.
Антверпен
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
ВР Аль-Махасне М.
Аль-Шабаб
Свободный агент
20.08.25 / -
ЦП Саид А.
Аль-Таавун
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Амри С.
Халидж
?
09.08.25 / -
ЛЗ Бамсауд А.
Аль-Фейха
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.28
Аль-Кадисия
Хобар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Ахмед В.
Аль-Таавун
9,05 млн €
02.02.26 / -
АП Отавио
Аль-Наср
Свободный агент
09.09.25 / -
ОП Вайгль Ю.
Боруссия М
8 млн €
01.09.25 / -
ЦП Аль-Джувейр М.
Аль-Хиляль
11,52 млн €
03.08.25 / 30.06.30
ЛЗ аш-Шахрани Я.
Аль-Хиляль
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
ВР Саньор М.
Аль-Раед
1,15 млн €
25.07.25 / 30.06.29
ЦФ Ретеги М.
Аталанта
68,25 млн €
21.07.25 / -
ЛФ Бонсу Баа К.
Генк
17 млн €
07.07.25 / 30.06.29
ПВ Аль-Тани М.
Аль-Хазм
2,55 млн €
03.07.25 / 14.01.26
ЦФ Аль-Салем А.
Халидж
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Уджами К.
Аль-Таавун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Аль-Тани М.
Аль-Шабаб
1,85 млн €
14.01.26 / 30.06.28
ПВ Альмена И.
Хайдук
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ОП Фернандес Э.
Байер
25 млн €
01.09.25 / -
ЦП Пуэртас К.
Вердер
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Африйе Д.
РААЛ Ла-Лувьер
Аренда
24.08.25 / 30.06.26
ОП Аль-Давсари А.
Аль-Холуд
?
22.08.25 / 30.06.28
ЦФ Обамеянг П.
Марсель
Свободный агент
31.07.25 / -
Аль-Нажма
Унайза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Фатиль М.
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / -
ПВ Салех М.
Аль-Таавун
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Кардосо Ф.
Ахмат
1,50 млн €
02.02.26 / -
АП Гуга
Бейджин Гуоань
Свободный агент
29.01.26 / 01.07.26
ЦП Аль-Дубаис Х.
Аль-Шабаб
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ВР Брага В.
АЕЛ
170 тыс €
10.09.25 / 30.06.26
ЛВ Лазаро
Альмерия
5 млн €
10.09.25 / -
ЦП Аль-Хавсави Н.
Аль-Рияд
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ПВ Джасим А.
Комо
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ПВ Бутобба Б.
Хатайспор
1,20 млн €
27.08.25 / -
ЦП Флорес Д.
Торонто
?
20.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Эль-Ямик Д.
Аль-Вахда
Свободный агент
17.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Самир
Тигрес УАНЛ
5,10 млн €
13.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Аль-Абдулразик Ф.
Аль-Таавун
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
ПЗ Аль-Хавсави А.
Аль-Холуд
Свободный агент
04.08.25 / -
АП Тижанич Д.
Гезтепе
?
03.08.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Флорес Д.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦЗ Эль-Ямик Д.
Сарагоса
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
ПВ Аль-Наджар А.
Аль-Вахда
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Аднан А.
Аль-Вахда
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦФ Аль-Руваили О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Наср
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аль-Хамдан А.
Аль-Хиляль
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Камара А.
Аль-Шабаб
3,40 млн €
06.09.25 / 30.06.28
АП Аль-Нассер С.
Аль-Таавун
9,77 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ЛВ Коман К.
Бавария
25 млн €
15.08.25 / -
ЦЗ Мартинес И.
Барселона
Свободный агент
10.08.25 / 01.07.26
ЦФ Феликс Ж.
Челси
30 млн €
29.07.25 / 30.06.27
ЦЗ Аль-Шарари Н.
Аль-Шабаб
Свободный агент
16.07.25 / -
ЦЗ Симакан М.
РБ Лейпциг
35 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Дуран Д.
Зенит
Аренда 2,75 млн €
09.02.26 / 30.06.26
ЦФ Камара А.
Аль-Шабаб
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Уэсли
Реал Сосьедад
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
АП Отавио
Аль-Кадисия
Свободный агент
09.09.25 / -
ЦЗ Ляпорт Э.
Атлетик
10 млн €
01.09.25 / 30.06.28
ЛАЗ Кашиш М.
Аль-Фат
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Алива А.
Аль-Холуд
114 тыс €
27.08.25 / -
ВР Аль-Бухари А.
Аль-Фат
Свободный агент
26.08.25 / 09.07.26
ЦФ Дуран Д.
Фенербахче
Аренда
06.07.25 / 08.02.26
ЦЗ Аль-Фатиль М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.02.26
ПЗ Аль-Мансур Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Охдуд
Наджран
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Нею И.
Хетафе
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Факихи М.
Аль-Иттихад
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЛВ Нгуэн Т.
Юргорден
Свободный агент
17.01.26 / 01.07.26
ЦП Индже Б.
Без клуба
Свободный агент
23.09.25 / -
ЦФ Крамер Б.
Коньяспор
Аренда 644 тыс €
20.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Гюнтер К.
Верона
Свободный агент
22.07.25 / 30.06.26
ВР Самуэл
Порту
Аренда 215 тыс €
18.07.25 / 30.06.26
ЦЗ Гюль Г.
Касымпаша
Свободный агент
17.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Петрос
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / -
АП Аль-Шаех М.
Аль-Раед
Свободный агент
05.09.25 / -
ЛВ Аль-Саид М.
Аль-Рияд
Свободный агент
27.08.25 / 04.02.26
ЦЗ Лоу Д.
Без клуба
Свободный агент
20.08.25 / 02.09.25
ВР Витор П.
Атлетико Гойяненсе
?
10.07.25 / 30.11.25
ЛВ Годвин С.
Банияс
Свободный агент
06.07.25 / -
ЛЗ Фарадж А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Рияд
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Сали Э.
Даллас
Аренда
22.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Аль-Хайбари А.
Аль-Ахли
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦФ Хаджи Т.
Аль-Иттихад
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
АП Аль-Шамрани Ф.
Аль-Иттихад
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Саид М.
Аль-Охдуд
Свободный агент
27.08.25 / 04.02.26
ЦФ Силла М.
Вальядолид
Свободный агент
24.08.25 / -
ЦП Соро И.
Бейтар
Свободный агент
18.08.25 / 06.02.26
РФ Оку Т.
Люцерн
?
07.08.25 / -
ЦЗ Гонсалес С.
Леганес
Свободный агент
22.07.25 / -
ЦЗ Аль-Хайбари М.
Халидж
Свободный агент
03.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Байеш И.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦП Соро И.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / -
ЦП Аль-Хавсави Н.
Аль-Нажма
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ЦП Менса Б.
Аль-Наср
Свободный агент
19.08.25 / 01.07.26
ОП Кал Л.
Спорт Ресифи
Свободный агент
14.08.25 / 04.02.26
ПВ Салех М.
Аль-Таавун
Свободный агент
06.08.25 / 30.06.26
ЦЗ Асири А.
Халидж
Свободный агент
04.08.25 / -
ЛЗ Аль-Хайбари А.
Аль-Ахли
2,96 млн €
22.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Роко Э.
Карагюмрюк
?
09.07.25 / 26.01.26
ЦФ Конате М.
Ахмат
Свободный агент
08.07.25 / 30.06.28
ПЗ Аль-Абед Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ангелини В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.09.25
ЦЗ Селемани Ф.
Катар СК
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Аль-Таавун
Бурайда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Уджами К.
Аль-Кадисия
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Петков М.
Левски
1 млн €
02.02.26 / 30.06.28
ПВ Аль-Рашиди Ф.
Аль-Ахли
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
ЛВ Аль-Кахтани М.
Аль-Хиляль
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
ПВ Февр Р.
Борнмут
Аренда
10.09.25 / 13.01.26
ЦЗ Аль-Алаели М.
Аль-Иттифак
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ПЗ Аль-Хурайджи Б.
Аль-Ахли
?
10.09.25 / 30.06.28
ЦП Фульини А.
Ланс
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Саид А.
Аль-Иттихад
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ПВ Салех М.
Аль-Рияд
Свободный агент
06.08.25 / 30.06.26
ОП Махзари М.
Аль-Иттифак
1,26 млн €
03.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Ахмед В.
Аль-Кадисия
9,05 млн €
02.02.26 / -
ПВ Салех М.
Аль-Нажма
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Мандаш С.
Аль-Хиляль
3,43 млн €
11.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Аль-Салули А.
Неом
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
АП Аль-Нассер С.
Аль-Наср
9,77 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ЦП Бахебри Х.
Аль-Холуд
Свободный агент
21.08.25 / 01.07.26
ЦЗ Аль-Абдулразик Ф.
Аль-Нажма
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
ЦП Файр Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 23.09.25
Аль-Фат
Аль-Мубарраз
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Экамби К.
Аль-Иттифак
Свободный агент
10.09.25 / 04.01.26
ВР Пачеко Ф.
Эспаньол
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛАЗ Кашиш М.
Аль-Наср
Аренда
27.08.25 / 30.06.26
ВР Аль-Бухари А.
Аль-Наср
Свободный агент
26.08.25 / 09.07.26
ЦП Аль-Тумбукти С.
Аль-Вахда
?
26.08.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Экамби К.
Аль-Араби
Свободный агент
04.01.26 / -
ЛФ Сбаи А.
Без клуба
Свободный агент
20.09.25 / 08.10.25
ВР Саппанош П.
Академия Пушкаша
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
ЦФ Джанини
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Фейха
Аль-Маджмаа
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Радиф А.
Аль-Хиляль
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ Вильянуэва М.
Витория Гимараеш
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
ЦФ М"Боусси С.
Монца
?
25.08.25 / 30.06.27
ЦП Семеду А.
Неом
Свободный агент
20.08.25 / -
ЛВ Аль-Джаваи А.
Без клуба
Свободный агент
11.08.25 / 01.07.26
АП Бензия Я.
Карабах
Свободный агент
06.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Бамсауд А.
Аль-Иттихад
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.28
ПВ Джейсон
Арука
Свободный агент
03.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Шукуров О.
Банияс
Свободный агент
02.10.25 / -
АП Аль-Хараджин А.
Аль-Хазм
Аренда
04.09.25 / 30.06.26
ЦП Цимирот Г.
Сараево
Свободный агент
19.08.25 / 30.06.27
ЛВ Оникуру А.
Генчлербирлиги
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ЦФ Лопес Р.
Витория
Свободный агент
10.07.25 / 08.07.26
ЛЗ Абди Ф.
Неом
3,40 млн €
04.07.25 / 30.06.29
ПВ Аль-Каби Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Шукуров О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.10.25
ЦЗ Аль-Хайбари С.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Посуэло А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Хазм
Аль-Расс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Аль-Аммар А.
Аль-Ахли
?
02.02.26 / 01.07.26
АП Аль-Хараджин А.
Аль-Фейха
Аренда
04.09.25 / 30.06.26
ОП Розье Л.
Фортуна
Свободный агент
27.08.25 / -
ЛВ Мартинш Ф.
Халидж
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ВР Варела Б.
Витория Гимараеш
500 тыс €
26.08.25 / 30.06.27
АП Саюд А.
Аль-Раед
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Аль-Саяли Б.
Аль-Шабаб
?
20.01.26 / -
ЦФ Гано З.
Аль-Раед
Свободный агент
05.09.25 / -
ЦП Йода К.
Аль-Раед
Свободный агент
05.09.25 / -
ПВ Аль-Тани М.
Аль-Кадисия
2,55 млн €
03.07.25 / 14.01.26
ЛЗ Аль-Аазми Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Траоре Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
АП Буабре С.
Неом
23 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЦФ Бензема К.
Аль-Иттихад
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ЦФ Мейте К.
Ренн
30 млн €
01.02.26 / 30.06.29
ЦП Аль-Хавсави М.
Халидж
8,30 млн €
17.01.26 / 30.06.31
ПВ Мандаш С.
Аль-Таавун
3,43 млн €
11.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Мари П.
Фиорентина
2 млн €
11.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Акчичек Ю.
Фенербахче
22 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЦФ Нуньес Д.
Ливерпуль
53 млн €
09.08.25 / 30.06.28
ЛЗ Эрнандес Т.
Милан
25 млн €
10.07.25 / -
ЦФ Хамдалла А.
Аль-Шабаб
Аренда
03.07.25 / 04.08.25
ЦП Дариси А.
Аль-Ахли
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.30
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Аль-Хамдан А.
Аль-Наср
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Радиф А.
Аль-Фейха
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ аль-Булеахи А.
Аль-Шабаб
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ПВ Сезар К.
Коринтианс
Аренда
29.01.26 / -
ЦП Аль-Малки А.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Канселу Ж.
Барселона
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
ЛВ Аль-Кахтани М.
Аль-Таавун
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Лоди Р.
Без клуба
Свободный агент
13.09.25 / 01.01.26
ЦФ Митрович А.
Аль-Райян
Свободный агент
04.09.25 / 30.06.28
ЦЗ Аль-Давсари Х.
Неом
?
27.08.25 / 30.06.28
ЦП Аль-Джувейр М.
Аль-Кадисия
11,52 млн €
03.08.25 / 30.06.30
ЛЗ аш-Шахрани Я.
Аль-Кадисия
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
Аль-Холуд
Ар-Расс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Уткус Э.
Серкль Брюгге
1,20 млн €
29.01.26 / 30.06.29
ЦЗ Пинас Ш.
Хаммарбю
830 тыс €
31.08.25 / 30.06.28
ЦФ Солан Р.
Дамак
Свободный агент
27.08.25 / -
ЛВ Аль-Алива А.
Аль-Наср
114 тыс €
27.08.25 / -
ЦП Бакли Д.
Блэкберн
1,16 млн €
26.08.25 / -
ОП Аль-Давсари А.
Аль-Кадисия
?
22.08.25 / 30.06.28
ЦП Бахебри Х.
Аль-Таавун
Свободный агент
21.08.25 / 01.07.26
ЦФ Мюлека Д.
Бешикташ
1,50 млн €
03.07.25 / 20.08.25
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Троост-Эконг У.
Аль-Ахли
?
20.01.26 / 30.06.28
ВР Гроэ М.
Аль-Шабаб
Свободный агент
09.09.25 / -
ЦФ Мюлека Д.
Коньяспор
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.27
ПЗ Аль-Хавсави А.
Аль-Нажма
Свободный агент
04.08.25 / -
ВР Гроэ М.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Камара А.
Аль-Наср
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦЗ аль-Булеахи А.
Аль-Хиляль
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ПЗ Аль-Сагур Ф.
Аль-Иттихад
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ОП Аль-Асмари А.
Неом
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ОП Аль-Саяли Б.
Аль-Хазм
?
20.01.26 / -
ПВ Аль-Тани М.
Аль-Кадисия
1,85 млн €
14.01.26 / 30.06.28
АП Адли Я.
Милан
7 млн €
10.09.25 / -
ЦП Браунхилл Д.
Бернли
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛЗ Яслам С.
Аль-Ахли
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ВР Гроэ М.
Аль-Холуд
Свободный агент
09.09.25 / -
ЦП Эрнандес У.
Аль-Иттихад
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
ВР Аль-Махасне М.
Аль-Иттихад
Свободный агент
20.08.25 / -
ОП Аль-Субиани Ф.
Аль-Ахли
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Макки А.
Аль-Вахда
1,37 млн €
19.08.25 / 30.06.28
ЦП Сьерро В.
Тулуза
3 млн €
19.08.25 / 30.06.27
ЦЗ Аль-Радже М.
Аль-Раед
343 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Аль-Сади Н.
Дамак
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦП Аль-Дубаис Х.
Аль-Нажма
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦФ Камара А.
Аль-Наср
3,40 млн €
06.09.25 / 30.06.28
ВР Бущан Г.
Полесье
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ЦФ Поденсе Д.
Олимпиакос
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Диалло Х.
Метц
Свободный агент
31.08.25 / -
ЦЗ Аль-Шарари Н.
Аль-Наср
Свободный агент
16.07.25 / -
ОП Канаба М.
Халидж
Свободный агент
09.07.25 / 30.06.27
ЦФ Хамдалла А.
Аль-Хиляль
Аренда
03.07.25 / 04.08.25
ВР аль-Майюф А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ПВ аль-Муваллад Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Бонавентура Д.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Дамак
Хамис-Мушайт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Альсальхади М.
Вернаму
?
02.02.26 / -
ПВ Аль-Сади Н.
Аль-Шабаб
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ПВ Медина Х.
Спартак
Свободный агент
06.09.25 / 10.02.26
ОП Шарахили Р.
Неом
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЛВ Алиуи Н.
Адана Демирспор
Свободный агент
27.08.25 / 30.06.28
ПВ Наджи Я.
Аль-Вахда
Свободный агент
27.08.25 / 30.06.28
ЦП Мейте Я.
Кардифф
Свободный агент
27.08.25 / -
ОП Аль-Сумайри Х.
Халидж
Свободный агент
26.08.25 / -
АП Силла М.
Арука
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
ЦП Вада В.
Рубин
Свободный агент
26.08.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Медина Х.
Атлетико Сан-Луис
Свободный агент
10.02.26 / -
ПВ Медина Х.
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сесай А.
Без клуба
Свободный агент
11.09.25 / -
ЛВ Камано Ф.
Сочи
Свободный агент
11.09.25 / 01.07.26
ЦФ Солан Р.
Аль-Холуд
Свободный агент
27.08.25 / -
ВР Хавсви А.
Аль-Иттифак
Свободный агент
21.07.25 / -
ЦФ Абушарара Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Хариси А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ОП Хамед Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Шафаи Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ницэ Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Станчу Н.
Дженоа
Свободный агент
01.07.25 / 29.01.26
ЛВ Камано Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Махер А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Неом
Табук
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Месси Р.
Страсбур
Аренда
07.02.26 / -
ЛВ Месси Р.
Страсбур
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ВР Озайби Р.
Халидж
Свободный агент
11.09.25 / -
ВР Озайби Р.
Халидж
Свободный агент
10.09.25 / -
ВР Максимиану Л.
Альмерия
6 млн €
10.09.25 / 30.06.29
ЦФ Родригес Л.
Баия
20 млн €
10.09.25 / 30.06.30
ЦЗ Аль-Салули А.
Аль-Таавун
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
ЦЗ Аль-Давсари Х.
Аль-Хиляль
?
27.08.25 / 30.06.28
ЦП Дукуре А.
Эвертон
Свободный агент
15.08.25 / 01.07.26
АП Буабре С.
Монако
10 млн €
02.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Зезе Н.
Нант
20 млн €
31.07.25 / 30.06.30
ЦП Нур А.
Аль-Вахда
5,73 млн €
18.07.25 / -
ЦП Аль-Хаджи А.
Аль-Вахда
5,73 млн €
17.07.25 / -
ВР Булка М.
Ницца
15 млн €
05.07.25 / -
ЛЗ Абди Ф.
Аль-Фейха
3,40 млн €
04.07.25 / 30.06.29
АП Коне А.
Реймс
13,33 млн €
03.07.25 / -
ЛВ Бенрахма С.
Лион
12 млн €
03.07.25 / -
ЦФ Ляказетт А.
Лион
Свободный агент
03.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
АП Буабре С.
Аль-Хиляль
23 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ОП Аль-Асмари А.
Аль-Шабаб
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ОП Шарахили Р.
Дамак
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЦП Семеду А.
Аль-Фейха
Свободный агент
20.08.25 / -
ПЗ Муниф Ф.
Аль-Оруба
Свободный агент
15.08.25 / -
Халидж
Сайхат
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Хафит А.
Аль-Вахда
Свободный агент
06.09.25 / -
ЛВ Масурас Г.
Олимпиакос
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Амри С.
Аль-Иттихад
?
09.08.25 / -
ЦЗ Асири А.
Аль-Рияд
Свободный агент
04.08.25 / -
ЦЗ Шенкевельд Б.
Панатинаикос
Свободный агент
04.08.25 / 01.07.26
АП Фернандес П.
АЕК
Аренда
04.08.25 / 30.06.26
ВР Морис А.
Юнион СЖ
?
16.07.25 / 30.06.27
ЦФ Кинг Д.
Тулуза
Свободный агент
15.07.25 / -
ЛЗ Аль-Джайзани Х.
Аль-Раед
Свободный агент
09.07.25 / -
ОП Канаба М.
Аль-Шабаб
Свободный агент
09.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Аль-Хавсави М.
Аль-Хиляль
8,30 млн €
17.01.26 / 30.06.31
ВР Озайби Р.
Неом
Свободный агент
11.09.25 / -
ВР Озайби Р.
Неом
Свободный агент
10.09.25 / -
ЛВ Мартинш Ф.
Аль-Хазм
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ОП Аль-Сумайри Х.
Дамак
Свободный агент
26.08.25 / -
ЛФ Абу Аль-Шамат С.
Аль-Ахли
2,07 млн €
01.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Аль-Хайбари М.
Аль-Рияд
Свободный агент
03.07.25 / -
ЦФ Аль-Салем А.
Аль-Кадисия
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
ЦФ Шериф М.
Аль-Ахли
Свободный агент
02.07.25 / 30.06.30
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+