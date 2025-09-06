Аль-Ахли
Джидда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Атангана В.
25 млн €
06.09.25 / 30.06.28
ЛЗ Хавсави З.
Аренда 2,73 млн €
01.09.25 / 30.06.26
ПВ Гонсалвеш М.
9 млн €
01.09.25 / 30.06.27
2,07 млн €
01.08.25 / 30.06.28
5,76 млн €
31.07.25 / 30.06.28
2,96 млн €
22.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
?
02.02.26 / 01.07.26
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
20.01.26 / -
?
10.09.25 / 30.06.28
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.28
10,30 млн €
12.08.25 / 02.02.26
ОП Александер
6,50 млн €
30.07.25 / 31.12.29
ЦФ Фирмино Р.
7 млн €
23.07.25 / 30.06.27
ЦП Дариси А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.30
ЛЗ Алиоски Э.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Аль-Иттифак
Даммам
Пришли:
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
Свободный агент
01.09.25 / -
ЦЗ Тиссеран М.
Свободный агент
18.08.25 / 30.06.27
ЛВ Витиньо
Свободный агент
11.08.25 / 31.12.26
5,76 млн €
31.07.25 / 30.06.28
АП Аль-Гамди Х.
9,16 млн €
18.07.25 / -
ОП Махзари М.
1,26 млн €
03.07.25 / 30.06.28
ЛВ Грей Д.
Свободный агент
03.07.25 / -
ОП Эздемир Б.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Иттихад
Джидда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Эн-Несири Ю.
15 млн €
02.02.26 / -
ЦФ Иленихена Д.
33 млн €
02.02.26 / 30.06.29
ЛВ Фернандеш Р.
32 млн €
05.09.25 / -
АП Аль-Гамди Х.
9,16 млн €
18.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Канте Н.
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦФ Бензема К.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
ПЗ Аль-Сагур Ф.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦП Эрнандес У.
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
Аренда
21.08.25 / 30.06.26
Свободный агент
20.08.25 / -
ЦП Саид А.
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Амри С.
?
09.08.25 / -
ЛЗ Бамсауд А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.28
Аль-Кадисия
Хобар
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Ахмед В.
9,05 млн €
02.02.26 / -
ОП Вайгль Ю.
8 млн €
01.09.25 / -
11,52 млн €
03.08.25 / 30.06.30
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
ЛФ Бонсу Баа К.
17 млн €
07.07.25 / 30.06.29
2,55 млн €
03.07.25 / 14.01.26
ЦФ Аль-Салем А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
1,85 млн €
14.01.26 / 30.06.28
ПВ Альмена И.
Аренда
05.09.25 / 30.06.26
ОП Фернандес Э.
25 млн €
01.09.25 / -
ЦП Пуэртас К.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
ЦФ Африйе Д.
Аренда
24.08.25 / 30.06.26
?
22.08.25 / 30.06.28
ЦФ Обамеянг П.
Свободный агент
31.07.25 / -
Аль-Нажма
Унайза
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Без клуба
Свободный агент
11.02.26 / -
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ЦФ Кардосо Ф.
1,50 млн €
02.02.26 / -
АП Гуга
Свободный агент
29.01.26 / 01.07.26
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ПВ Бутобба Б.
1,20 млн €
27.08.25 / -
ЦЗ Эль-Ямик Д.
Свободный агент
17.08.25 / 02.02.26
ЦЗ Самир
5,10 млн €
13.08.25 / 30.06.27
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
Свободный агент
04.08.25 / -
АП Тижанич Д.
?
03.08.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Флорес Д.
Без клуба
Свободный агент
02.02.26 / -
ЦЗ Эль-Ямик Д.
Свободный агент
02.02.26 / 01.07.26
Аренда
21.01.26 / 30.06.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Наср
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.02.26 / -
9,77 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Мартинес И.
Свободный агент
10.08.25 / 01.07.26
Свободный агент
16.07.25 / -
ЦЗ Симакан М.
35 млн €
01.07.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Уэсли
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
АП Отавио
Свободный агент
09.09.25 / -
ЛВ Аль-Алива А.
114 тыс €
27.08.25 / -
Свободный агент
26.08.25 / 09.07.26
ЦФ Дуран Д.
Аренда
06.07.25 / 08.02.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.02.26
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Охдуд
Наджран
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЛЗ Факихи М.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
ЦП Индже Б.
Без клуба
Свободный агент
23.09.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Петрос
Без клуба
Свободный агент
28.01.26 / -
АП Аль-Шаех М.
Свободный агент
05.09.25 / -
ЛВ Аль-Саид М.
Свободный агент
27.08.25 / 04.02.26
ЦЗ Лоу Д.
Без клуба
Свободный агент
20.08.25 / 02.09.25
ВР Витор П.
?
10.07.25 / 30.11.25
ЛЗ Фарадж А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Рияд
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
20.01.26 / 30.06.26
ЦФ Хаджи Т.
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Саид М.
Свободный агент
27.08.25 / 04.02.26
ЦФ Силла М.
Свободный агент
24.08.25 / -
ЦЗ Гонсалес С.
Свободный агент
22.07.25 / -
Свободный агент
03.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛВ Байеш И.
Без клуба
Свободный агент
06.02.26 / -
ЦП Соро И.
Без клуба
Свободный агент
05.02.26 / -
Аренда
29.08.25 / 30.06.26
ОП Кал Л.
Свободный агент
14.08.25 / 04.02.26
Свободный агент
06.08.25 / 30.06.26
2,96 млн €
22.07.25 / 30.06.28
ЦЗ Роко Э.
?
09.07.25 / 26.01.26
ПЗ Аль-Абед Н.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ангелини В.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 11.09.25
ЦЗ Селемани Ф.
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.27
Аль-Таавун
Бурайда
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
30.01.26 / 30.06.28
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
?
10.09.25 / 30.06.28
ЦП Фульини А.
Аренда
31.08.25 / 30.06.26
ЦП Саид А.
Аренда
11.08.25 / 30.06.26
ОП Махзари М.
1,26 млн €
03.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Ахмед В.
9,05 млн €
02.02.26 / -
ПВ Мандаш С.
3,43 млн €
11.01.26 / 30.06.28
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
9,77 млн €
31.08.25 / 30.06.28
ЦП Бахебри Х.
Свободный агент
21.08.25 / 01.07.26
Свободный агент
04.08.25 / 30.06.27
ЦП Файр Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 23.09.25
Аль-Фат
Аль-Мубарраз
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.09.25 / 04.01.26
Свободный агент
26.08.25 / 09.07.26
?
26.08.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЛФ Сбаи А.
Без клуба
Свободный агент
20.09.25 / 08.10.25
ВР Саппанош П.
Свободный агент
30.07.25 / 01.07.26
ЦФ Джанини
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Фейха
Аль-Маджмаа
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Радиф А.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Свободный агент
10.09.25 / 01.07.26
ЦФ М"Боусси С.
?
25.08.25 / 30.06.27
Без клуба
Свободный агент
11.08.25 / 01.07.26
ЛЗ Бамсауд А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.28
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Шукуров О.
Свободный агент
02.10.25 / -
Аренда
04.09.25 / 30.06.26
ЦП Цимирот Г.
Свободный агент
19.08.25 / 30.06.27
ЛВ Оникуру А.
Свободный агент
21.07.25 / 30.06.27
ПВ Аль-Каби Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Шукуров О.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 02.10.25
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Посуэло А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Хазм
Аль-Расс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
02.02.26 / 01.07.26
Аренда
04.09.25 / 30.06.26
ЛВ Мартинш Ф.
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
ВР Варела Б.
500 тыс €
26.08.25 / 30.06.27
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ОП Аль-Саяли Б.
?
20.01.26 / -
2,55 млн €
03.07.25 / 14.01.26
ЛЗ Аль-Аазми Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ОП Траоре Б.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦФ Бензема К.
Свободный агент
02.02.26 / 30.06.27
8,30 млн €
17.01.26 / 30.06.31
ПВ Мандаш С.
3,43 млн €
11.01.26 / 30.06.28
ЦЗ Мари П.
2 млн €
11.01.26 / 01.07.26
ЦЗ Акчичек Ю.
22 млн €
01.09.25 / 30.06.29
ЛЗ Эрнандес Т.
25 млн €
10.07.25 / -
ЦФ Хамдалла А.
Аренда
03.07.25 / 04.08.25
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
02.02.26 / -
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ПВ Сезар К.
Аренда
29.01.26 / -
ЦП Аль-Малки А.
Без клуба
Свободный агент
14.01.26 / -
ПЗ Канселу Ж.
Аренда
13.01.26 / 30.06.26
Аренда
11.01.26 / 30.06.26
ЛЗ Лоди Р.
Без клуба
Свободный агент
13.09.25 / 01.01.26
ЦФ Митрович А.
Свободный агент
04.09.25 / 30.06.28
?
27.08.25 / 30.06.28
11,52 млн €
03.08.25 / 30.06.30
Свободный агент
28.07.25 / 30.06.27
Аль-Холуд
Ар-Расс
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦП Уткус Э.
1,20 млн €
29.01.26 / 30.06.29
ЛВ Аль-Алива А.
114 тыс €
27.08.25 / -
?
22.08.25 / 30.06.28
ЦП Бахебри Х.
Свободный агент
21.08.25 / 01.07.26
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
?
20.01.26 / 30.06.28
Свободный агент
04.08.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 01.07.26
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
Аренда
01.02.26 / 30.06.26
ПЗ Аль-Сагур Ф.
Аренда
31.01.26 / 30.06.26
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ОП Аль-Саяли Б.
?
20.01.26 / -
1,85 млн €
14.01.26 / 30.06.28
ЦП Браунхилл Д.
Свободный агент
10.09.25 / -
ЦП Эрнандес У.
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
Свободный агент
20.08.25 / -
Свободный агент
20.08.25 / 30.06.28
ЦЗ Аль-Радже М.
343 тыс €
18.08.25 / 30.06.29
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
ПВ Аль-Сади Н.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
Аренда
10.09.25 / 30.06.26
ЦФ Поденсе Д.
Аренда
01.09.25 / 30.06.26
Свободный агент
16.07.25 / -
ЦФ Хамдалла А.
Аренда
03.07.25 / 04.08.25
ВР аль-Майюф А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Дамак
Хамис-Мушайт
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
?
02.02.26 / -
ПВ Аль-Сади Н.
Аренда
02.02.26 / 30.06.26
ОП Шарахили Р.
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
ЛВ Алиуи Н.
Свободный агент
27.08.25 / 30.06.28
Свободный агент
26.08.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
Свободный агент
10.02.26 / -
Без клуба
Свободный агент
11.01.26 / 31.12.26
ЦФ Сесай А.
Без клуба
Свободный агент
11.09.25 / -
ВР Хавсви А.
Свободный агент
21.07.25 / -
ЦФ Абушарара Х.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Хариси А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / 30.06.26
ОП Хамед Т.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦЗ Шафаи Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ВР Ницэ Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЛВ Камано Ф.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
ЦП Махер А.
Без клуба
Свободный агент
01.07.25 / -
Неом
Табук
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
6 млн €
10.09.25 / 30.06.29
ЦФ Родригес Л.
20 млн €
10.09.25 / 30.06.30
Аренда
09.09.25 / 30.06.26
?
27.08.25 / 30.06.28
ЦП Аль-Хаджи А.
5,73 млн €
17.07.25 / -
ЛВ Бенрахма С.
12 млн €
03.07.25 / -
ЦФ Ляказетт А.
Свободный агент
03.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
23 млн €
02.02.26 / 30.06.29
Аренда
26.01.26 / 30.06.26
ОП Шарахили Р.
Аренда
02.09.25 / 30.06.26
Халидж
Сайхат
Пришли:
Игрок
Откуда
Тип трансфера
Когда/до
ЦЗ Аль-Хафит А.
Свободный агент
06.09.25 / -
ЛВ Масурас Г.
Аренда
13.08.25 / 30.06.26
ЛВ Аль-Амри С.
?
09.08.25 / -
Свободный агент
04.08.25 / 01.07.26
АП Фернандес П.
Аренда
04.08.25 / 30.06.26
Свободный агент
09.07.25 / -
Ушли:
Игрок
Куда
Тип трансфера
Когда/до
8,30 млн €
17.01.26 / 30.06.31
ЛВ Мартинш Ф.
Свободный агент
26.08.25 / 01.07.26
Свободный агент
26.08.25 / -
2,07 млн €
01.08.25 / 30.06.28
Свободный агент
03.07.25 / -
ЦФ Аль-Салем А.
Свободный агент
03.07.25 / 30.06.27