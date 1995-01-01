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Тур/Стадия:
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 19 тур
|7 февраля, среда
|21:00
|Аль-Таи
|0:3
|Аль-Иттихад
|30 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:0
|Аль-Вахда
|30 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Таавун
|1:4
|Аль-Наср
|30 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Фат
|0:0
|Аль-Охдуд
|29 декабря, пятница
|21:00
|Аль-Ахли
|1:0
|Халидж
|29 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|0:2
|Аль-Хиляль
|29 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Раед
|4:3
|Абха
|28 декабря, четверг
|18:00
|Аль-Иттифак
|1:1
|Аль-Хазм
|28 декабря, четверг
|18:00
|Аль-Рияд
|1:0
|Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
|26 декабря, вторник
|21:00
|Аль-Иттихад
|2:5
|Аль-Наср
|16 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Иттифак
|0:2
|Аль-Таавун
|16 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Рияд
|0:1
|Халидж
|15 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Раед
|0:1
|Дамак
|15 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Фат
|1:1
|Аль-Шабаб
|15 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Хиляль
|2:0
|Аль-Вахда
|14 декабря, четверг
|21:00
|Аль-Фейха
|0:4
|Аль-Ахли
|14 декабря, четверг
|18:00
|Абха
|1:1
|Аль-Хазм
|14 декабря, четверг
|18:00
|Аль-Охдуд
|1:0
|Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
|24 декабря, воскресенье
|21:00
|Аль-Вахда
|3:1
|Аль-Рияд
|23 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Иттихад
|1:3
|Аль-Раед
|23 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Таавун
|1:1
|Аль-Фат
|22 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Охдуд
|1:0
|Аль-Шабаб
|22 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Наср
|3:1
|Аль-Иттифак
|22 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Хазм
|0:4
|Аль-Ахли
|21 декабря, четверг
|21:00
|Аль-Хиляль
|7:0
|Абха
|21 декабря, четверг
|18:00
|Халидж
|3:0
|Аль-Фейха
|21 декабря, четверг
|18:00
|Дамак
|3:0
|Аль-Таи
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
|9 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Вахда
|2:0
|Аль-Охдуд
|9 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Ахли
|0:0
|Аль-Раед
|8 декабря, пятница
|21:00
|Аль-Наср
|4:1
|Аль-Рияд
|8 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Таи
|1:2
|Аль-Хиляль
|8 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Таавун
|4:1
|Аль-Фейха
|8 декабря, пятница
|18:00
|Халидж
|3:1
|Абха
|7 декабря, четверг
|21:00
|Аль-Шабаб
|0:0
|Аль-Иттифак
|7 декабря, четверг
|18:00
|Аль-Хазм
|2:0
|Аль-Фат
|7 декабря, четверг
|18:00
|Дамак
|3:1
|Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
|2 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Раед
|2:0
|Аль-Вахда
|2 декабря, суббота
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:2
|Аль-Таавун
|2 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Фат
|0:1
|Аль-Таи
|2 декабря, суббота
|18:00
|Аль-Охдуд
|1:0
|Аль-Иттифак
|1 декабря, пятница
|21:00
|Аль-Хиляль
|3:0
|Аль-Наср
|1 декабря, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|2:4
|Дамак
|30 ноября, четверг
|21:00
|Аль-Иттихад
|4:2
|Халидж
|30 ноября, четверг
|18:00
|Аль-Рияд
|0:0
|Аль-Хазм
|30 ноября, четверг
|18:00
|Абха
|0:6
|Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
|25 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Вахда
|3:1
|Халидж
|25 ноября, суббота
|21:00
|Дамак
|4:2
|Абха
|25 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Фат
|0:1
|Аль-Фейха
|25 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Ахли
|0:0
|Аль-Шабаб
|25 ноября, суббота
|18:00
|Аль-Хазм
|0:9
|Аль-Хиляль
|24 ноября, пятница
|21:00
|Аль-Таи
|4:3
|Аль-Раед
|24 ноября, пятница
|21:00
|Аль-Наср
|3:0
|Аль-Охдуд
|24 ноября, пятница
|18:00
|Аль-Иттифак
|1:1
|Аль-Иттихад
|24 ноября, пятница
|18:00
|Аль-Таавун
|1:2
|Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
|11 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Вахда
|1:3
|Аль-Наср
|11 ноября, суббота
|18:00
|Аль-Фейха
|0:0
|Аль-Иттифак
|11 ноября, суббота
|18:00
|Аль-Охдуд
|2:1
|Аль-Хазм
|10 ноября, пятница
|21:00
|Аль-Иттихад
|4:2
|Абха
|10 ноября, пятница
|18:00
|Аль-Хиляль
|2:0
|Аль-Таавун
|9 ноября, четверг
|21:00
|Дамак
|2:2
|Аль-Ахли
|9 ноября, четверг
|21:00
|Аль-Рияд
|1:1
|Аль-Фат
|9 ноября, четверг
|18:00
|Халидж
|3:1
|Аль-Таи
|9 ноября, четверг
|18:00
|Аль-Раед
|2:1
|Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
|5 ноября, воскресенье
|21:00
|Аль-Ахли
|3:0
|Аль-Рияд
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Аль-Таавун
|0:0
|Дамак
|5 ноября, воскресенье
|18:00
|Аль-Хазм
|1:2
|Аль-Вахда
|4 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Иттифак
|0:0
|Аль-Раед
|4 ноября, суббота
|21:00
|Аль-Наср
|2:0
|Халидж
|4 ноября, суббота
|18:00
|Абха
|3:2
|Аль-Охдуд
|3 ноября, пятница
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:0
|Аль-Иттихад
|3 ноября, пятница
|18:00
|Аль-Таи
|3:3
|Аль-Фейха
|3 ноября, пятница
|18:00
|Аль-Фат
|0:2
|Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
|28 октября, суббота
|21:00
|Аль-Вахда
|2:3
|Аль-Иттифак
|28 октября, суббота
|18:00
|Абха
|2:1
|Аль-Шабаб
|28 октября, суббота
|18:00
|Аль-Фейха
|1:3
|Аль-Наср
|27 октября, пятница
|21:00
|Аль-Хиляль
|3:1
|Аль-Ахли
|27 октября, пятница
|18:00
|Аль-Раед
|1:2
|Аль-Фат
|27 октября, пятница
|18:00
|Аль-Таи
|3:2
|Аль-Рияд
|26 октября, четверг
|21:00
|Аль-Иттихад
|2:2
|Аль-Хазм
|26 октября, четверг
|18:00
|Халидж
|1:1
|Аль-Таавун
|26 октября, четверг
|18:00
|Дамак
|2:0
|Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
|22 октября, воскресенье
|18:00
|Аль-Рияд
|1:0
|Аль-Иттифак
|21 октября, суббота
|21:00
|Аль-Ахли
|3:1
|Аль-Вахда
|21 октября, суббота
|21:00
|Аль-Шабаб
|2:0
|Аль-Таи
|21 октября, суббота
|18:00
|Аль-Наср
|2:1
|Дамак
|21 октября, суббота
|18:00
|Аль-Хазм
|4:3
|Аль-Раед
|20 октября, пятница
|21:00
|Аль-Фат
|4:1
|Абха
|20 октября, пятница
|21:00
|Аль-Хиляль
|1:0
|Халидж
|20 октября, пятница
|18:00
|Аль-Таавун
|1:1
|Аль-Иттихад
|20 октября, пятница
|18:00
|Аль-Охдуд
|1:2
|Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
|7 октября, суббота
|21:00
|Аль-Вахда
|1:1
|Аль-Фейха
|7 октября, суббота
|21:00
|Халидж
|0:0
|Аль-Раед
|7 октября, суббота
|18:00
|Аль-Охдуд
|0:3
|Аль-Хиляль
|6 октября, пятница
|21:00
|Аль-Иттихад
|0:1
|Аль-Ахли
|6 октября, пятница
|18:00
|Аль-Наср
|2:2
|Абха
|5 октября, четверг
|21:00
|Аль-Иттифак
|1:2
|Аль-Фат
|5 октября, четверг
|18:00
|Аль-Рияд
|2:2
|Аль-Шабаб
|5 октября, четверг
|18:00
|Аль-Таавун
|3:0
|Аль-Таи
|5 октября, четверг
|15:00
|Дамак
|4:1
|Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
|30 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Ахли
|0:0
|Аль-Иттифак
|30 сентября, суббота
|21:00
|Халидж
|0:2
|Дамак
|30 сентября, суббота
|18:00
|Аль-Фат
|5:1
|Аль-Вахда
|30 сентября, суббота
|18:00
|Аль-Раед
|1:2
|Аль-Охдуд
|30 сентября, суббота
|15:00
|Абха
|0:1
|Аль-Рияд
|29 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Хиляль
|2:0
|Аль-Шабаб
|29 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Таи
|1:2
|Аль-Наср
|29 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Хазм
|1:3
|Аль-Таавун
|29 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|0:0
|Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
|22 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Вахда
|4:0
|Абха
|22 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Наср
|4:3
|Аль-Ахли
|22 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Охдуд
|0:1
|Халидж
|22 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Рияд
|1:3
|Аль-Фейха
|21 сентября, четверг
|21:00
|Аль-Шабаб
|4:1
|Аль-Хазм
|21 сентября, четверг
|21:00
|Аль-Иттихад
|2:1
|Аль-Фат
|21 сентября, четверг
|18:00
|Аль-Таавун
|2:1
|Аль-Раед
|21 сентября, четверг
|18:00
|Аль-Иттифак
|4:3
|Аль-Таи
|21 сентября, четверг
|18:00
|Дамак
|1:1
|Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
|16 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Ахли
|3:2
|Аль-Таавун
|16 сентября, суббота
|18:00
|Аль-Раед
|1:3
|Аль-Наср
|16 сентября, суббота
|18:00
|Аль-Хазм
|1:1
|Аль-Таи
|16 сентября, суббота
|15:00
|Абха
|1:3
|Аль-Иттифак
|15 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Хиляль
|6:1
|Аль-Рияд
|15 сентября, пятница
|21:00
|Халидж
|1:3
|Аль-Фат
|15 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|0:1
|Аль-Шабаб
|14 сентября, четверг
|21:00
|Аль-Вахда
|4:2
|Дамак
|14 сентября, четверг
|18:00
|Аль-Охдуд
|0:1
|Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
|2 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Иттифак
|3:1
|Дамак
|2 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Фат
|5:1
|Аль-Ахли
|2 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:3
|Халидж
|2 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Хазм
|1:5
|Аль-Наср
|2 сентября, суббота
|21:00
|Аль-Таавун
|4:1
|Аль-Вахда
|1 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Рияд
|0:1
|Аль-Охдуд
|1 сентября, пятница
|21:00
|Аль-Иттихад
|3:4
|Аль-Хиляль
|1 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|0:0
|Аль-Раед
|1 сентября, пятница
|18:00
|Аль-Таи
|1:0
|Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
|29 августа, вторник
|21:00
|Халидж
|1:1
|Аль-Хазм
|29 августа, вторник
|21:00
|Аль-Ахли
|2:0
|Аль-Таи
|29 августа, вторник
|21:00
|Аль-Наср
|4:0
|Аль-Шабаб
|29 августа, вторник
|18:00
|Аль-Охдуд
|0:1
|Аль-Таавун
|29 августа, вторник
|18:00
|Дамак
|2:2
|Аль-Фат
|28 августа, понедельник
|21:00
|Аль-Раед
|3:0
|Аль-Рияд
|28 августа, понедельник
|21:00
|Аль-Хиляль
|2:0
|Аль-Иттифак
|28 августа, понедельник
|21:00
|Аль-Вахда
|0:3
|Аль-Иттихад
|28 августа, понедельник
|18:00
|Абха
|2:1
|Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
|25 августа, пятница
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:1
|Дамак
|25 августа, пятница
|21:00
|Аль-Таавун
|1:0
|Абха
|25 августа, пятница
|21:00
|Аль-Фат
|0:5
|Аль-Наср
|25 августа, пятница
|18:00
|Аль-Фейха
|0:0
|Аль-Хазм
|24 августа, четверг
|21:00
|Аль-Раед
|0:4
|Аль-Хиляль
|24 августа, четверг
|21:00
|Аль-Иттифак
|1:1
|Халидж
|24 августа, четверг
|21:00
|Аль-Ахли
|1:0
|Аль-Охдуд
|24 августа, четверг
|21:00
|Аль-Рияд
|0:4
|Аль-Иттихад
|24 августа, четверг
|18:00
|Аль-Таи
|0:3
|Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
|19 августа, суббота
|21:00
|Аль-Хиляль
|1:1
|Аль-Фейха
|19 августа, суббота
|21:00
|Аль-Иттихад
|2:0
|Аль-Таи
|19 августа, суббота
|18:00
|Абха
|1:0
|Аль-Раед
|18 августа, пятница
|21:00
|Аль-Хазм
|0:2
|Аль-Иттифак
|18 августа, пятница
|21:00
|Аль-Наср
|0:2
|Аль-Таавун
|18 августа, пятница
|21:00
|Аль-Вахда
|3:1
|Аль-Шабаб
|18 августа, пятница
|18:00
|Аль-Охдуд
|1:3
|Аль-Фат
|17 августа, четверг
|21:00
|Халидж
|1:3
|Аль-Ахли
|17 августа, четверг
|18:00
|Дамак
|2:2
|Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
|14 августа, понедельник
|21:00
|Аль-Иттифак
|2:1
|Аль-Наср
|14 августа, понедельник
|21:00
|Аль-Шабаб
|1:1
|Аль-Охдуд
|14 августа, понедельник
|18:00
|Абха
|1:3
|Аль-Хиляль
|14 августа, понедельник
|18:00
|Аль-Раед
|0:3
|Аль-Иттихад
|13 августа, воскресенье
|21:00
|Аль-Фат
|1:1
|Аль-Таавун
|13 августа, воскресенье
|21:00
|Аль-Рияд
|1:0
|Аль-Вахда
|12 августа, суббота
|21:00
|Аль-Фейха
|3:1
|Халидж
|12 августа, суббота
|18:00
|Аль-Таи
|1:0
|Дамак
|11 августа, пятница
|21:00
|Аль-Ахли
|3:1
|Аль-Хазм
Нет завершенных матчей