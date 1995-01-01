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    Саудовская Аравия. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 19 тур
    7 февраля, среда 21:00 Аль-Таи 0:3 Аль-Иттихад
    30 декабря, суббота 21:00 Аль-Шабаб 1:0 Аль-Вахда
    30 декабря, суббота 21:00 Аль-Таавун 1:4 Аль-Наср
    30 декабря, суббота 18:00 Аль-Фат 0:0 Аль-Охдуд
    29 декабря, пятница 21:00 Аль-Ахли 1:0 Халидж
    29 декабря, пятница 18:00 Аль-Фейха 0:2 Аль-Хиляль
    29 декабря, пятница 18:00 Аль-Раед 4:3 Абха
    28 декабря, четверг 18:00 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Хазм
    28 декабря, четверг 18:00 Аль-Рияд 1:0 Дамак
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 17 тур
    26 декабря, вторник 21:00 Аль-Иттихад 2:5 Аль-Наср
    16 декабря, суббота 21:00 Аль-Иттифак 0:2 Аль-Таавун
    16 декабря, суббота 18:00 Аль-Рияд 0:1 Халидж
    15 декабря, пятница 18:00 Аль-Раед 0:1 Дамак
    15 декабря, пятница 18:00 Аль-Фат 1:1 Аль-Шабаб
    15 декабря, пятница 18:00 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Вахда
    14 декабря, четверг 21:00 Аль-Фейха 0:4 Аль-Ахли
    14 декабря, четверг 18:00 Абха 1:1 Аль-Хазм
    14 декабря, четверг 18:00 Аль-Охдуд 1:0 Аль-Таи
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 18 тур
    24 декабря, воскресенье 21:00 Аль-Вахда 3:1 Аль-Рияд
    23 декабря, суббота 21:00 Аль-Иттихад 1:3 Аль-Раед
    23 декабря, суббота 18:00 Аль-Таавун 1:1 Аль-Фат
    22 декабря, пятница 18:00 Аль-Охдуд 1:0 Аль-Шабаб
    22 декабря, пятница 18:00 Аль-Наср 3:1 Аль-Иттифак
    22 декабря, пятница 18:00 Аль-Хазм 0:4 Аль-Ахли
    21 декабря, четверг 21:00 Аль-Хиляль 7:0 Абха
    21 декабря, четверг 18:00 Халидж 3:0 Аль-Фейха
    21 декабря, четверг 18:00 Дамак 3:0 Аль-Таи
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 16 тур
    9 декабря, суббота 21:00 Аль-Вахда 2:0 Аль-Охдуд
    9 декабря, суббота 18:00 Аль-Ахли 0:0 Аль-Раед
    8 декабря, пятница 21:00 Аль-Наср 4:1 Аль-Рияд
    8 декабря, пятница 18:00 Аль-Таи 1:2 Аль-Хиляль
    8 декабря, пятница 18:00 Аль-Таавун 4:1 Аль-Фейха
    8 декабря, пятница 18:00 Халидж 3:1 Абха
    7 декабря, четверг 21:00 Аль-Шабаб 0:0 Аль-Иттифак
    7 декабря, четверг 18:00 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фат
    7 декабря, четверг 18:00 Дамак 3:1 Аль-Иттихад
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 15 тур
    2 декабря, суббота 21:00 Аль-Раед 2:0 Аль-Вахда
    2 декабря, суббота 21:00 Аль-Шабаб 1:2 Аль-Таавун
    2 декабря, суббота 18:00 Аль-Фат 0:1 Аль-Таи
    2 декабря, суббота 18:00 Аль-Охдуд 1:0 Аль-Иттифак
    1 декабря, пятница 21:00 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Наср
    1 декабря, пятница 18:00 Аль-Фейха 2:4 Дамак
    30 ноября, четверг 21:00 Аль-Иттихад 4:2 Халидж
    30 ноября, четверг 18:00 Аль-Рияд 0:0 Аль-Хазм
    30 ноября, четверг 18:00 Абха 0:6 Аль-Ахли
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 14 тур
    25 ноября, суббота 21:00 Аль-Вахда 3:1 Халидж
    25 ноября, суббота 21:00 Дамак 4:2 Абха
    25 ноября, суббота 21:00 Аль-Фат 0:1 Аль-Фейха
    25 ноября, суббота 21:00 Аль-Ахли 0:0 Аль-Шабаб
    25 ноября, суббота 18:00 Аль-Хазм 0:9 Аль-Хиляль
    24 ноября, пятница 21:00 Аль-Таи 4:3 Аль-Раед
    24 ноября, пятница 21:00 Аль-Наср 3:0 Аль-Охдуд
    24 ноября, пятница 18:00 Аль-Иттифак 1:1 Аль-Иттихад
    24 ноября, пятница 18:00 Аль-Таавун 1:2 Аль-Рияд
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 13 тур
    11 ноября, суббота 21:00 Аль-Вахда 1:3 Аль-Наср
    11 ноября, суббота 18:00 Аль-Фейха 0:0 Аль-Иттифак
    11 ноября, суббота 18:00 Аль-Охдуд 2:1 Аль-Хазм
    10 ноября, пятница 21:00 Аль-Иттихад 4:2 Абха
    10 ноября, пятница 18:00 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Таавун
    9 ноября, четверг 21:00 Дамак 2:2 Аль-Ахли
    9 ноября, четверг 21:00 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фат
    9 ноября, четверг 18:00 Халидж 3:1 Аль-Таи
    9 ноября, четверг 18:00 Аль-Раед 2:1 Аль-Шабаб
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 12 тур
    5 ноября, воскресенье 21:00 Аль-Ахли 3:0 Аль-Рияд
    5 ноября, воскресенье 18:00 Аль-Таавун 0:0 Дамак
    5 ноября, воскресенье 18:00 Аль-Хазм 1:2 Аль-Вахда
    4 ноября, суббота 21:00 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Раед
    4 ноября, суббота 21:00 Аль-Наср 2:0 Халидж
    4 ноября, суббота 18:00 Абха 3:2 Аль-Охдуд
    3 ноября, пятница 21:00 Аль-Шабаб 1:0 Аль-Иттихад
    3 ноября, пятница 18:00 Аль-Таи 3:3 Аль-Фейха
    3 ноября, пятница 18:00 Аль-Фат 0:2 Аль-Хиляль
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 11 тур
    28 октября, суббота 21:00 Аль-Вахда 2:3 Аль-Иттифак
    28 октября, суббота 18:00 Абха 2:1 Аль-Шабаб
    28 октября, суббота 18:00 Аль-Фейха 1:3 Аль-Наср
    27 октября, пятница 21:00 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахли
    27 октября, пятница 18:00 Аль-Раед 1:2 Аль-Фат
    27 октября, пятница 18:00 Аль-Таи 3:2 Аль-Рияд
    26 октября, четверг 21:00 Аль-Иттихад 2:2 Аль-Хазм
    26 октября, четверг 18:00 Халидж 1:1 Аль-Таавун
    26 октября, четверг 18:00 Дамак 2:0 Аль-Охдуд
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 10 тур
    22 октября, воскресенье 18:00 Аль-Рияд 1:0 Аль-Иттифак
    21 октября, суббота 21:00 Аль-Ахли 3:1 Аль-Вахда
    21 октября, суббота 21:00 Аль-Шабаб 2:0 Аль-Таи
    21 октября, суббота 18:00 Аль-Наср 2:1 Дамак
    21 октября, суббота 18:00 Аль-Хазм 4:3 Аль-Раед
    20 октября, пятница 21:00 Аль-Фат 4:1 Абха
    20 октября, пятница 21:00 Аль-Хиляль 1:0 Халидж
    20 октября, пятница 18:00 Аль-Таавун 1:1 Аль-Иттихад
    20 октября, пятница 18:00 Аль-Охдуд 1:2 Аль-Фейха
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 9 тур
    7 октября, суббота 21:00 Аль-Вахда 1:1 Аль-Фейха
    7 октября, суббота 21:00 Халидж 0:0 Аль-Раед
    7 октября, суббота 18:00 Аль-Охдуд 0:3 Аль-Хиляль
    6 октября, пятница 21:00 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли
    6 октября, пятница 18:00 Аль-Наср 2:2 Абха
    5 октября, четверг 21:00 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Фат
    5 октября, четверг 18:00 Аль-Рияд 2:2 Аль-Шабаб
    5 октября, четверг 18:00 Аль-Таавун 3:0 Аль-Таи
    5 октября, четверг 15:00 Дамак 4:1 Аль-Хазм
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 8 тур
    30 сентября, суббота 21:00 Аль-Ахли 0:0 Аль-Иттифак
    30 сентября, суббота 21:00 Халидж 0:2 Дамак
    30 сентября, суббота 18:00 Аль-Фат 5:1 Аль-Вахда
    30 сентября, суббота 18:00 Аль-Раед 1:2 Аль-Охдуд
    30 сентября, суббота 15:00 Абха 0:1 Аль-Рияд
    29 сентября, пятница 21:00 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Шабаб
    29 сентября, пятница 18:00 Аль-Таи 1:2 Аль-Наср
    29 сентября, пятница 18:00 Аль-Хазм 1:3 Аль-Таавун
    29 сентября, пятница 18:00 Аль-Фейха 0:0 Аль-Иттихад
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 7 тур
    22 сентября, пятница 21:00 Аль-Вахда 4:0 Абха
    22 сентября, пятница 21:00 Аль-Наср 4:3 Аль-Ахли
    22 сентября, пятница 18:00 Аль-Охдуд 0:1 Халидж
    22 сентября, пятница 18:00 Аль-Рияд 1:3 Аль-Фейха
    21 сентября, четверг 21:00 Аль-Шабаб 4:1 Аль-Хазм
    21 сентября, четверг 21:00 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Фат
    21 сентября, четверг 18:00 Аль-Таавун 2:1 Аль-Раед
    21 сентября, четверг 18:00 Аль-Иттифак 4:3 Аль-Таи
    21 сентября, четверг 18:00 Дамак 1:1 Аль-Хиляль
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 6 тур
    16 сентября, суббота 21:00 Аль-Ахли 3:2 Аль-Таавун
    16 сентября, суббота 18:00 Аль-Раед 1:3 Аль-Наср
    16 сентября, суббота 18:00 Аль-Хазм 1:1 Аль-Таи
    16 сентября, суббота 15:00 Абха 1:3 Аль-Иттифак
    15 сентября, пятница 21:00 Аль-Хиляль 6:1 Аль-Рияд
    15 сентября, пятница 21:00 Халидж 1:3 Аль-Фат
    15 сентября, пятница 18:00 Аль-Фейха 0:1 Аль-Шабаб
    14 сентября, четверг 21:00 Аль-Вахда 4:2 Дамак
    14 сентября, четверг 18:00 Аль-Охдуд 0:1 Аль-Иттихад
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 5 тур
    2 сентября, суббота 21:00 Аль-Иттифак 3:1 Дамак
    2 сентября, суббота 21:00 Аль-Фат 5:1 Аль-Ахли
    2 сентября, суббота 21:00 Аль-Шабаб 1:3 Халидж
    2 сентября, суббота 21:00 Аль-Хазм 1:5 Аль-Наср
    2 сентября, суббота 21:00 Аль-Таавун 4:1 Аль-Вахда
    1 сентября, пятница 21:00 Аль-Рияд 0:1 Аль-Охдуд
    1 сентября, пятница 21:00 Аль-Иттихад 3:4 Аль-Хиляль
    1 сентября, пятница 18:00 Аль-Фейха 0:0 Аль-Раед
    1 сентября, пятница 18:00 Аль-Таи 1:0 Абха
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 4 тур
    29 августа, вторник 21:00 Халидж 1:1 Аль-Хазм
    29 августа, вторник 21:00 Аль-Ахли 2:0 Аль-Таи
    29 августа, вторник 21:00 Аль-Наср 4:0 Аль-Шабаб
    29 августа, вторник 18:00 Аль-Охдуд 0:1 Аль-Таавун
    29 августа, вторник 18:00 Дамак 2:2 Аль-Фат
    28 августа, понедельник 21:00 Аль-Раед 3:0 Аль-Рияд
    28 августа, понедельник 21:00 Аль-Хиляль 2:0 Аль-Иттифак
    28 августа, понедельник 21:00 Аль-Вахда 0:3 Аль-Иттихад
    28 августа, понедельник 18:00 Абха 2:1 Аль-Фейха
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 3 тур
    25 августа, пятница 21:00 Аль-Шабаб 1:1 Дамак
    25 августа, пятница 21:00 Аль-Таавун 1:0 Абха
    25 августа, пятница 21:00 Аль-Фат 0:5 Аль-Наср
    25 августа, пятница 18:00 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм
    24 августа, четверг 21:00 Аль-Раед 0:4 Аль-Хиляль
    24 августа, четверг 21:00 Аль-Иттифак 1:1 Халидж
    24 августа, четверг 21:00 Аль-Ахли 1:0 Аль-Охдуд
    24 августа, четверг 21:00 Аль-Рияд 0:4 Аль-Иттихад
    24 августа, четверг 18:00 Аль-Таи 0:3 Аль-Вахда
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 2 тур
    19 августа, суббота 21:00 Аль-Хиляль 1:1 Аль-Фейха
    19 августа, суббота 21:00 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Таи
    19 августа, суббота 18:00 Абха 1:0 Аль-Раед
    18 августа, пятница 21:00 Аль-Хазм 0:2 Аль-Иттифак
    18 августа, пятница 21:00 Аль-Наср 0:2 Аль-Таавун
    18 августа, пятница 21:00 Аль-Вахда 3:1 Аль-Шабаб
    18 августа, пятница 18:00 Аль-Охдуд 1:3 Аль-Фат
    17 августа, четверг 21:00 Халидж 1:3 Аль-Ахли
    17 августа, четверг 18:00 Дамак 2:2 Аль-Рияд
    Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024), 1 тур
    14 августа, понедельник 21:00 Аль-Иттифак 2:1 Аль-Наср
    14 августа, понедельник 21:00 Аль-Шабаб 1:1 Аль-Охдуд
    14 августа, понедельник 18:00 Абха 1:3 Аль-Хиляль
    14 августа, понедельник 18:00 Аль-Раед 0:3 Аль-Иттихад
    13 августа, воскресенье 21:00 Аль-Фат 1:1 Аль-Таавун
    13 августа, воскресенье 21:00 Аль-Рияд 1:0 Аль-Вахда
    12 августа, суббота 21:00 Аль-Фейха 3:1 Халидж
    12 августа, суббота 18:00 Аль-Таи 1:0 Дамак
    11 августа, пятница 21:00 Аль-Ахли 3:1 Аль-Хазм
    ...Нет завершенных матчей
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