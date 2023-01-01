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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
История турнира
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027 - история турнира
Турнир
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026
2025/2026
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025
2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
2023/2024
1 Место
2 Место
3 Место
4 Место
Аль-Наср
Аль-Хиляль
Аль-Ахли
Аль-Кадисия
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
Аль-Кадисия
Аль-Наср
Аль-Хиляль
Аль-Наср
Аль-Ахли
Аль-Таавун
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