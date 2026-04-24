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  • «Аль-Фат» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«Аль-Фат» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 17:35
Аль-Фат
24.04.2026, пятница, 18:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Халидж
61' М. Саадан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Фернандо Пачеко
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
11
Мурад Батна
(К) ПВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Халидж
49
Антони Морис
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
21
Димитрис Курбелис
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Аль-Фат
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
24
Mahdi Al Obod
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
17
Уэсли Дельгадо
РФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
16
Бадр Мунши
ОП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
3-2-3-2
1
Пачеко
4
Аль-Джари
44
17
Саадан
50
Кашиш
28
Бендебка
15
Баатия
7
28
Юссуф
8
Варгас
11
Батна
4-1-1-3-1
49
Морис
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
17
12
Канаба
21
Курбелис
22
Фернандес
7
Фортунис
7
Масурас
7
Кинг
50
Кашиш
24
24
50
Кашиш
8
Варгас
49
49
8
Варгас
17
Дельгадо
17
Дельгадо
39
Аль-Хамсл
11
Аль-Амри
11
Аль-Амри
39
Аль-Хамсл
12
Канаба
15
Хамзи
15
Хамзи
12
Канаба
Остались в запасе
Аль-Фат
Халидж
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
87
Саттам Аль-Тумбукти
ЦП
25
Mohammed Al-Sahihi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
55
Fawaz Al-Hamad
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Аль-Фат - Халидж
3
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
14
Офсайды
0
6
Количество передач
298
357
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.71
xGP (предотвращенные голы)
0.87
0.87

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фат» против «Халиджа», 29-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фат» – «Аль-Таавун»

«Аль-Фат» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Халидж Аль-Фат
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